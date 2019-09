Simon Cziommer: ‘Ik neem aan dat Ronald Koeman hem zeker ziet staan’

Davy Klaassen is uitstekend begonnen aan het seizoen in de Bundesliga, maar een rentree in het Nederlands elftal zit er nog niet in voor de middenvelder van Werder Bremen. Ondanks de blessure van Donny van de Beek koos bondscoach Ronald Koeman er niet voor om Klaassen op te roepen voor de EK-kwalificatieduels met Duitsland (vrijdag) en Estland (maandag). Simon Cziommer denkt dat Klaassen zijn kans gaat krijgen, als hij op dezelfde voet doorgaat.

De laatste interland van Klaassen dateert van 10 oktober 2017, toen hij meedeed in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Zweden (2-0 zege). In totaal droeg hij veertien keer het shirt van Oranje. Zijn teleurstellende jaar bij Everton, in het seizoen 2017/18, was funest voor zijn kansen in de nationale ploeg, maar bij Werder heeft Klaassen de weg omhoog weer ingeslagen. Vorig seizoen deed hij 33 duels mee in de Bundesliga en dit seizoen miste hij geen minuut in de eerste vier officiële wedstrijden van zijn club.

Cziommer hoort vanuit zijn thuisland Duitsland veel positieve geluiden over Klaassen. "Hij doet het uitzonderlijk goed bij Werder Bremen. Iedereen is lovend over hem en de trainers daar zijn heel blij dat hij is gebleven", vertelt de oud-middenvelder bij Voetbalpraat. "Hij laat in de eerste wedstrijden zien wat hij kan. Hij is nog niet zo goed als vorig jaar, vind ik, maar hij doet het uitstekend. Ik neem aan dat de bondscoach hem zeker ziet staan, als hij dit vasthoudt. Hij heeft weer ritme. Het is niet alsof hij op de bank zit, zoals bij Everton."

Voor AZ-talenten Calvin Stengs en Myron Boadu komt een oproep echter te vroeg, zo vinden Cziommer en tafelgast Kees Kwakman. "Ik ben heel erg gecharmeerd van Stengs, maar ik denk dat het te vroeg komt. Hetzelfde geldt voor Boadu. Die twee moet je gewoon nog tijd geven. Stengs heeft laten zien dat hij de kwaliteiten heeft, maar moet het nu waarmaken als een leider en een belangrijke speler van het team", aldus Cziommer. Kwakman vindt dat Stengs 'constanter' moet worden. "Hij is te afhankelijk van goede momenten. Tegen FC Groningen speelde hij niet goed; tegen Vitesse eigenlijk ook niet zo."