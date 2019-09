‘Memphis Depay kwam een week te laat, tegen de zin van de voorzitter en mij in’

Olympique Lyon staat sinds deze zomer onder leiding van Sylvinho, die het takenpakket van Bruno Génésio overnam. Met de Braziliaan aan het roer is Memphis Depay in ieder geval goed aan het seizoen begonnen: vier doelpunten in evenveel Ligue 1-duels. “De verandering was noodzakelijk. Ik voel me hernieuwd, het was datgene wat we nodig hadden”, verzekerde de Oranje-international een maand geleden aan L’Équipe.

Génésio reageert woensdag in gesprek met RMC Sport onder meer op de uitlatingen van Depay. “Ik lees dingen die mij pijn doen, afkomstig van bepaalde spelers”, vertelt de tegenwoordig trainer van het Chinese Beijing Guoan. “Ik reageer er liever niet op, omdat je in de voetballerij heel veel bescheidenheid moet tonen. Alles gaat heel snel, op wat voor manier dan ook. Dat maakt onderdeel uit van de voetballerij en deze wereld.”

“De uitspraken van Depay? Die hebben mij geen pijn gedaan”, verzekert Génésio. “Het bevestigt alleen maar mijn mening over de voetbalwereld en bepaalde spelers. Het is voor mij niet meer dan een anekdote. Ik heb ook dingen gehoord waar ik licht om heb moeten lachen, voornamelijk op het gebied van respect en discipline. Depay kwam vorig jaar een week te laat, dat was zijn eigen keuze en was tegen de zin van de voorzitter en mij in.”

Depay kreeg toentertijd een geldstraf van Olympique Lyon. “Ik heb geen probleem met Depay meer. Ik weet hoe hij is. Hij is iemand met een zekere persoonlijkheid. Maar ik heb dat hoofdstuk afgesloten”, benadrukt Génésio. “Ik denk alleen maar aan mijn nieuwe club en ik hoop dat Olympique Lyon de best mogelijke resultaten boekt. Dat verdient de club, de mensen aan het hoofd van de club en de stad.”