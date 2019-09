‘Een van mijn favorieten bij Ajax: techniek, karakter en een geniale geest’

Na het teleurstellende debuut van Matthijs de Ligt voor Juventus spraken meerdere analisten hun bedenkingen uit over de keuze van de verdediger. René van der Gijp en Johan Derksen noemden Barcelona, Manchester City, Bayern München en Liverpool maandagavond als clubs die veel beter bij De Ligt hadden gepast; zondag zei Aad de Mos nog dat de kwaliteiten van de verdediger niet tot uiting komen in het spel van Juventus. Er is echter ook bijval voor de international: Mario Melchiot zegt begrip te hebben voor zijn keuze.

De voormalig verdediger van onder meer Ajax en Oranje merkt dat de Serie A in de lift zit, vertelt hij aan Goal. “In het Italiaanse voetbal hebben verdedigers een bepaalde status en is er veel respect”, legt hij uit. “Het voetbal in Italië is weer waar het hoort te zijn, want topspelers kiezen weer voor de Serie A. Ik zie Juventus echt als een voorname kandidaat voor het winnen van de Champions League.” De Italiaanse kampioen speelt in de groepsfase tegen Atlético Madrid, Lokomotiv Moskou en Bayer Leverkusen.

Juventus is al enige jaren oppermachtig in eigen land, iets wat in de optiek van Melchiot nog weleens wordt onderschat. “Acht keer op rij kampioen worden is niet makkelijk. De Ligt speelt nu echt in een sterrenelftal. Matthijs speelt alsof hij al jaren in de top meegaat, dat is altijd al zo geweest.” Manchester United zou volgens de 22-voudig international van Oranje geen goede keuze zijn geweest. “Bij die club is het onrustig, daar wordt aan een nieuw team gewerkt.”

“Barcelona?”, vraagt Melchiot zich hardop af. “Die gaan ook door een veranderingsproces en als ze de finale van de Champions League niet halen, dan wordt het seizoen als mislukt beschouwd. Ik dicht Juventus dit seizoen veel kans toe en denk echt dat ze de Champions League kunnen winnen. Daarom heeft Matthijs voor die club gekozen.” De Ligt sprak samen met zaakwaarnemer Mino Raiola over een eventuele transfer richting de Spaanse kampioen, maar een definitieve deal kwam nimmer van de grond.

Frenkie de Jong koos wél voor Barcelona en de middenvelder speelt net als De Ligt in een grote Europese competitie. De door onder meer Sevilla begeerde Hakim Ziyech bleef Ajax echter trouw, tot tevredenheid van Melchiot. “Hij wil Ajax alleen verlaten voor een echte topclub, waardoor hij ‘nee’ zei tegen Sevilla. Zo staat Hakim er in en dat bevalt me wel. Ziyech is een geweldige speler en een van mijn favorieten bij Ajax. Techniek, karakter en een geniale geest.”