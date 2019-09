De Ligt belt vaak met voormalig Ajacied: ‘Die zag je niet aankomen, hè?’

Matthijs de Ligt nam maandagavond tijdens het Voeballer van het Jaar Gala de Gouden Schoen in ontvangst. De verdediger van Juventus, die werd beloond voor zijn prestaties bij Ajax in het afgelopen seizoen, trad in de voetsporen van grootheden als Johan Cruijff, Ronald Koeman, Marco van Basten en Ruud Gullit. De Ligt noemt zijn uitverkiezing in gesprek met De Telegraaf 'een droom'.

De international van Oranje zegt het jammer te vinden dat hij voorgangers als Cruijff, Koeman, Van Basten en Gullit nooit zelf zag voetballen. "Het meest bijzondere vind ik het dan ook om Jan Vertonghen op te volgen. Hij was als nummer vier mijn voorbeeld bij Ajax, met wie ik telefonisch nog heel vaak spar. Die zag je niet aankomen, hè?", zegt hij lachend. Vertonghen won de prijs in 2012, evenals als speler van Ajax, vlak voordat hij naar Tottenham Hotspur vertrok.

De Ligt heeft bovendien veel contact met Frenkie de Jong, die op het gala werd gekroond tot grootste talent van het afgelopen jaar. Na het succesjaar van Ajax maakten beide spelers een toptransfer en dat schept een band, verklaart De Ligt. Zijn voormalig ploeggenoot maakte de overstap naar Barcelona; momenteel bereiden ze zich allebei voor op het EK-kwalificatieduel tussen Oranje en Duitsland van vrijdag.. "Ik heb een open lijntje met Frenkie, omdat er zo ongelooflijk veel parallellen zijn."

"We zijn jong naar het buitenland gegaan, zijn voor een grote club gaan spelen die een hoge transfersom betaalde", weet De Ligt. "Er is veel druk. Daarom is het fijn iemand te kennen die in hetzelfde schuitje zit." De Jong beaamt dat overigens in gesprek met FOX Sports. "Het is fijn om te kunnen praten met iemand die in hetzelfde parket zit en ongeveer hetzelfde meemaakt", zegt de middenvelder.