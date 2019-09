‘Mijn vriend Cristiano Ronaldo heeft me altijd goede dingen verteld’

Sporting Portugal versterkte zich maandagavond vlak voor het verstrijken van de transferdeadline nog met Jesé Rodríguez. De 26-jarige aanvaller wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van Paris Saint-Germain. Rodríguez vertelt in gesprek met verschillende Portugese media dat Cristiano Ronaldo hem op positieve wijze over de werkgever van trainer Marcel Keizer heeft verteld.

“Mijn vriend Cristiano Ronaldo heeft me altijd goede dingen verteld over deze club. Hij is hier gevormd als speler, vanaf jonge leeftijd. Ik kijk er enorm naar uit om met mijn ploeggenoten te beginnen”, geeft Rodríguez te kennen. “Ik heb de spelersgroep gezien en ik denk dat we iets belangrijks kunnen neerzetten. We zullen in alle competities meedoen om de prijzen, met plezier en hard werken kunnen we goede dingen bereiken.”

“Ik ben heel blij met deze kans bij Sporting, dat is een club met heel veel historie in Portugal”, stelt de aanvaller, die met Cristiano Ronaldo samenspeelde bij Real Madrid. De op Gran Canaria geboren Rodríguez werd opgeleid door de Koninklijke, won met de Spaanse topclub onder meer twee keer de Champions League en maakte in de zomer van 2016 voor 25 miljoen euro de overstap naar Paris Saint-Germain.

Zijn dienstverband in Parijs werd geen doorslaand succes, waardoor Rodríguez nu alweer toe is aan zijn vierde huurperiode. PSG stalde de aanvaller eerder bij Las Palmas, Stoke City en Real Betis. Het is overigens de vraag hoe lang Rodríguez in Lissabon te maken krijgt met Keizer, daar RTP wist te melden dat er momenteel door Sporting wordt getwijfeld over zijn positie.