Van Gaal zet vraagtekens: ‘Leuk en aardig, De Ligt één en De Jong twee'

Louis van Gaal is van mening dat Dusan Tadic de prijs voor Voetballer van het Jaar in Nederland had moeten krijgen. De voetbaltrainer is het niet eens met uitslag van de verkiezing, waarin Matthijs de Ligt op één eindigde, met daarachter Frenkie de Jong. "Ik vind dat wel verrassend", aldus Van Gaal tegenover FOX Sports.

Tadic werd afgelopen seizoen met 28 doelpunten topscorer van de Eredivisie en gaf daarnaast 13 assists. "Hij heeft heel veel doelpunten gemaakt, assists gegeven, neemt ook zijn verantwoordelijkheid en daarnaast is hij een creatieve en een bepalende voetballer", zei Van Gaal, die ook een andere speler van Ajax uitlicht in die rol. "Dan heb ik het ook over Hakim Ziyech."

De keuze voor De Ligt en De Jong begrijpt Van Gaal niet. "Allemaal leuk en aardig dat Matthijs één is en Frenkie de Jong twee, maar ja... Ik vind verkiezingen altijd appels met peren vergelijken. Je kunt Matthijs de Ligt niet met Frenkie de Jong vergelijken en Frenkie de Jong niet met Tadic. Het zou in mijn ogen eerlijker zijn om per positie de beste te kiezen. Maar het zijn natuurlijk wel Nederlanders die benoemd zijn."