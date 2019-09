Heerenveen kondigt persconferentie aan: ‘Alen Halilovic op komst’

Alen Halilovic is dit seizoen in de Eredivisie te bewonderen. SC Heerenveen gaat de 23-jarige Kroatische middenvelder huren van AC Milan, zo weet transferexpert Gianluca Di Marzio maandag te melden. De club uit Friesland heeft maandagmiddag om 14.00 uur een persconferentie op het programma staan en mogelijk wordt Halilovic dan voorgesteld.

Heerenveen lijkt met Halilovic het vertrek van Michel Vlap naar Anderlecht op te vangen. Halilovic speelde dit seizoen voorlopig nog geen minuut voor Standard. Zes maanden geleden verruilde de Kroatische middenvelder AC Milan tijdelijk voor een dienstverband in België, dat volgens de oorspronkelijke planning anderhalf jaar had moeten duren. Na veertien wedstrijden, die hij dus allemaal vorig seizoen speelde, lijkt er nu een einde te komen aan de huurperiode van Halilovic bij les Rouches. “De negenvoudig Kroatisch international verwacht dat een jaar in het Abe Lenstra-stadion goed is voor zijn ontwikkeling, in een competitie bovendien die hem beter ligt dan de Belgische Jupiler Pro League”, meldde de Leeuwarder Courant onlangs al.

De middenvelder stond een aantal jaar geleden te boek als wonderkind, toen hij zestienjarige leeftijd zijn debuut maakte in de hoofdmacht van Dinamo Zagreb. Barcelona telde in 2014 vijf miljoen euro neer om hem weg te halen bij de Kroatische topclub. Na een huurperiode bij Sporting Gijón verkaste hij voor hetzelfde bedrag naar Hamburger SV, dat hem na twee jaar, waarin hij verhuurd werd aan UD Las Palmas, naar AC Milan liet vertrekken. Halilovic speelde tot dusver drie wedstrijden voor i Rossoneri.