Speciaal wapen van ADO Den Haag leidt tot eerste thuisoverwinning

ADO Den Haag heeft zaterdagavond een minimale en waardevolle overwinning op VVV-Venlo geboekt. Shaquille Pinas maakte in blessuretijd van de eerste helft het enige doelpunt: 1-0. ADO verloor de eerste drie competitiewedstrijden van FC Utrecht, PSV en Sparta Rotterdam. De uitwedstrijd van vorige week tegen RKC Waalwijk werd wel gewonnen (0-3) en zaterdag bleven ook de Noord-Limburgers zonder punten.

De openingsfase in Den Haag was voor ADO, zonder levensgrote kansen te creëren voor het doel van Thorsten Kirschbaum. VVV mocht niet klagen dat scheidsrechter Siemen Mulder weigerde de bal op de stip te leggen na een charge van Christian Kum op Tomas Necid. Op slag van rust viel de 1-0 alsnog. Pinas kon een afgemeten vrije trap van dichtbij onbedreigd binnenwerken. Dat was voor de zesde keer dit seizoen uit een standaardsituatie én minimaal drie keer meer dan elke andere club.

ADO nam na rust aanvankelijk het meeste initiatief, maar VVV was heel dicht bij de gelijkmaker. De poging annex voorzet van Jerome Sinclair eindigde op de lat. Tot meer was VVV niet in staat. Danny Post had al een gele kaart op zak na een overtreding op en daaropvolgend opstootje met Erik Falkenburg en een charge op Dion Malone leidde tot een voortijdig einde aan zijn wedstrijd.

Het regende vervolgens kaarten én kansen over en weer, maar ADO bleek niet in staat het numeriek overwicht ook in een ruimere marge uit te drukken. Het was hoe dan ook de eerste thuiszege voor de Haagse club, die nu evenveel punten heeft als VVV.