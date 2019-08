Aanwinst geeft Ajax opties: ‘Ik kan op de hele linkerkant uit de voeten’

Ajax maakte vrijdagmiddag de komst van Juan Familia-Castillo wereldkundig. De linkspoot wordt gehuurd van Chelsea met een optie tot koop en keert in Amsterdam terug op het oude nest. Hij maakte in 2016 namelijk de overstap van de jeugdopleiding van Ajax naar die van the Blues, waar hij zich verder ontwikkelde. Familia-Castillo denkt zich bij Jong Ajax beter te kunnen ontwikkelen en meer kans te maken om door te breken in de hoofdmacht.

Familia-Castillo had een aflopend contract bij Chelsea en hij leek op weg naar de uitgang. Toch besloten beide partijen met elkaar door te gaan en tekende hij een contract tot medio 2022. Er was voor de jeugdinternational weinig uitzicht op speelminuten en dus is hij alsnog vertrokken uit Londen. “Ajax is vertrouwd gebied”, reageert de linksback, die ook op het middenveld en in de aanval uit de voeten kan, tegenover Ajax TV. “Ik ben zelf ook altijd een Amsterdammer geweest, want ik ben hier opgegroeid. Ik heb veel mensen leren kennen hier en mijn familie woont hier. Het voelt goed om hier terug te zijn, ik heb iedereen gemist. Ik heb er superveel zin in.”

Familia-Castillo noemt zichzelf een ‘best complete speler’. “Ik kan goed aanvallen, verdedigen en best zakelijk zijn aan de bal. Ik kan op de hele linkerkant uit de voeten”, zo stelt hij zichzelf voor. “Ik wil zo snel mogelijk doorstromen naar het eerste. Als kleine jongen is het altijd mijn droom geweest om in de ArenA te spelen. Als dat niet gelijk kan, dan is dat gewoon zo. Ik zal er hard voor werken en alles doen wat ik moet doen. Ik speel met trots voor Ajax en het is goed om terug te zijn.”

In Engeland maakte hij de afgelopen seizoenen indruk bij de beloftenploeg van Chelsea. “Ik denk dat ik qua dat best wel ben gegroeid en die kwaliteiten wil ik nu terugbrengen naar Nederland. De trainingen zijn daar best zwaar. Natuurlijk heb ik buiten het veld ook veel voor mezelf getraind. Een goed fysiek is belangrijk”, aldus Familia-Castillo.