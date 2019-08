Transfersaga's krijgen uitgekleed Paris Saint-Germain niet van zijn stuk

Paris Saint-Germain heeft vrijdagavond geen fout gemaakt in de uitwedstrijd tegen FC Metz in de Ligue 1. Dankzij treffers van Ángel Di María en Eric Maxim Choupo-Moting boekte de grootmacht een 0-2 overwinning in het Stade Saint-Symphorien. Mede door transferperikelen stond een uitgekleed PSG op het veld, maar Metz kwam desondanks eigenlijk nooit in de wedstrijd. PSG grijpt de koppositie met drie zeges uit de eerste vier duels.

Voor de vierde competitiewedstrijd op rij ontbrak Neymar, aan wie met name door Barcelona wordt getrokken. Hij was niet de enige grote naam die afwezig was: PSG moest het ook stellen zonder spelers als Edinson Cavani, Julian Draxler, Ander Herrera, Abdou Diallo, Thilo Kehrer en Kylian Mbappé. Tevens koos trainer Thomas Tuchel ervoor om de negentienjarige doelman Marcin Bulka, die in de zomer transfervrij overkwam van Chelsea, te laten debuteren. Eerste keus Alphonse Aréola zat op de bank, wat vermoedelijk te maken heeft met zijn aanstaande transfer naar Real Madrid.

PSG leed qua veldspel onder alle personele wijzigingen, zo leek het, maar men trok de wedstrijd wel naar zich toe. De eindstand was al bij rust bereikt, na doelpunten van Di María en Choupo-Moting. De Argentijn mocht aanleggen vanaf elf meter na een overtreding van Mamadou Fofana op Juan Bernat in het strafschopgebied. Tijdens zijn aanloop werd een tweede bal het veld op geworpen, maar Di María liet zich niet afleiden en opende de score. Choupo-Moting scoorde vlak voor rust met een krachtige kopbal na een afgemeten vrije trap van Marco Verratti.

Groots speelde PSG niet: zonder Neymar en Mbappé hadden de bezoekers een ernstig gebrek aan creativteit en was het moeilijk om aanvallen op te zetten. Dat standaardsituaties ten grondslag lagen aan de treffers, was dan ook geen toeval. In het tweede bedrijf daalde het tempo aanzienlijk. Metz kwam er een aantal keer dreigend uit, maar creëerde gene grote kansen. Namens PSG was Di María nog dicht bij de 3-0. De bezoekers speelden de bal veelal rond en oogden zorgeloos. Na de overwinning staan de Parijzenaars op negen punten uit vier competitiewedstrijden.