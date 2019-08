Kan Ridgeciano Haps dit seizoen dan eindelijk zijn belofte inlossen?

Het dienstverband van Ridgeciano Haps bij Feyenoord kenmerkte zich de afgelopen jaren vooral door blessureleed. Vorig seizoen kwam de vleugelverdediger slechts 521 Eredivisie-minuten in actie in het shirt van de Rotterdammers. In zijn eerste jaargang in dienst van Feyenoord speelde Haps 1717 van de mogelijke 3060 minuten in de Eredivisie.

In totaal speelde Haps tot zover dus 2508 minuten namens Feyenoord in de Eredivisie, wat neerkomt op 39 procent van de mogelijke minuten die hij had kunnen maken. Dit seizoen lijkt Haps echter fitter dan ooit. In de eerste zes wedstrijden in alle competities kwamen alleen Kenneth Vermeer (540) en Steven Berghuis (529) tot meer minuten voor Feyenoord dan de linksback (520), zo blijkt uit statistieken van Opta. Kan Haps dit jaar dan eindelijk zijn belofte inlossen?



Eredivisie 2019/20, gewonnen duels

Speler Duels gewonnen Duels Succespercentage Lindon Selahi 41 61 67,2% Ridgeciano Haps 37 46 80,4% Aaron Meijers 37 50 74,0% Halil Dervisoglu 37 82 45,1% Adam Maher 33 68 48,5%

Verdedigend laat Haps zich vooral in de duels gelden. Dit seizoen won alleen Lindon Selahi van FC Twente meer persoonlijke duels dan Haps in de Eredivisie, die met een succespercentage van net boven de 80 procent wat dat betreft alleen Jurgen Mattheij (87,5%) voor zich hoeft te dulden (minimaal twintig duels aangegaan).

Haps speelt ook een belangrijke rol in het aanvalsspel van Feyenoord. Samen met Steven Berghuis noteerde hij namelijk de meeste balcontacten in het strafschopgebied van de tegenstanders van Feyenoord (15). Berghuis is ook de enige speler met meer passes op de vijandelijke helft voor de Rotterdammers dan Haps (95 om 77).



Feyenoord 2019/20, meeste balcontacten in vijandelijke 16

Speler Aantal Ridgeciano Haps 15 Steven Berghuis 15 Luciano Narsingh 13 Luis Sinisterra 12 Sam Larsson 5 Orkun Kökcü 5

Haps neemt zijn ploeg dus zowel aanvallend als verdedigend bij de hand, kan hij komende zondag tegen koploper Willem II weer uitblinken?