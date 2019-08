Koppeling aan Ajax in CL valt in de smaak: ‘Fresh opposition’

Ajax is donderdag bij de loting voor de groepsfase van de Champions League gekoppeld aan Chelsea, Valencia en Lille. De vier clubs vormen Groep H. De club uit Amsterdam speelde nooit eerder tegen Chelsea of Lille. Bij Valencia treft Ajax een oude bekende: Jasper Cillessen. De ex-doelman van de Amsterdammers ruilde Barcelona deze zomer in voor de Oost-Spanjaarden.

“Ik ben heel blij met de loting”, verzekert voorzitter Gérard Lopez van Lille. “Elk van deze wedstrijden zal een test zijn. Het doel is om onze focus te behouden, vertrouwen te houden in onze kwaliteiten en op basis daarvan onszelf te ontwikkelen.” José Fonte was eveneens te spreken over de loting. “Het is een goede groep. Een zeer sterke groep, met drie goede teams. Het ligt volledig open”, geeft de ervaren verdediger te kennen. “We kunnen concurreren met Chelsea, Ajax en Valencia. Ik ben blij dat het deze teams zijn geworden.”

“Een goede loting”, oordeelde Valencia-president Anil Murthy vanuit Monaco. “Uiteindelijk is het allerbelangrijkste dat we weer in de Champions League zitten. Het is een moeilijke groep en we zullen ons best moeten doen. We hebben echter ervaring op het allerhoogste niveau en we zullen alles geven.” Assistent-trainer Rubén Uria was positief gestemd. “Het had erger gekund. Het is een goede loting voor Valencia. De reistijd valt mee en dat is voor clubs die in meerdere competities actief zijn een belangrijke factor.”

“Ajax en Lille zijn twee dynamische en jonge elftallen. Chelsea heeft een groot potentieel. We hadden nog grotere clubs kunnen treffen, maar die hebben we gelukkig vermeden.” Op de eigen website merkt Chelsea op dat het de eerste Europese wedstrijden ooit tegen Ajax zullen zijn. “Al stonden we in 2010 wel tegenover elkaar in een oefenduel in Amsterdam. Ajax is fresh opposition voor ons, net als Lille.”