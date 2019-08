De Mos looft ‘gouden’ Ajax-trio: ‘De Hollanders zijn bang voor hun haar’

Aad de Mos zag dat Ajax woensdagavond veel beter voor de dag kwam tegen APOEL Nicosia dan een week eerder. De Amsterdammers hadden op Cyprus bijzonder veel moeite met de tegenstander (0-0), maar waren in de Johan Cruijff ArenA oppermachtig: 2-0. De trainer in ruste zag dat het middenveld van Ajax met Edson Alvarez en Lisandro Martinez naar behoren functioneerde.

"Er zit Zuid-Amerikaans gif in", zegt De Mos in gesprek met Voetbal International. Hij stelt dat het duo waarschijnlijk niet intact zal blijven op het middenveld. "Te statisch. Daar zit geen dynamiek in, maar dat gaat automatisch anders worden als Donny van de Beek er weer bij is. Dan zal er eentje moeten wijken en krijgen ze weer een ander gezicht natuurlijk."

Toch is De Mos lovend over de instelling van Alvarez, Martinez en ook Nicolás Tagliafico. "Ze gebruiken de ellebogen, zijn sterk in de duels en laten zich niet intimideren door grote spelers. Als je de eerste goal eens goed bekijkt, de vrije trap van Hakim Ziyech: dan gaan de drie Zuid-Amerikanen voor goud. De Hollandse jongens staan te kijken en zijn bang dat hun haar in de war raakt. Maar onze vrienden Álvarez, Martínez en Tagliafico gaan voor goud en duiken erin met ziel en zaligheid."

De Mos is blij dat Daley Blind weer in de verdediging is geposteerd door trainer Erik ten Hag. "De wijzigingen achterin hebben meer opgeleverd dan de wijzigingen in het midden", vervolgt de analist. "Blind is daar een vastigheidje, dat geeft vertrouwen. En Sergiño Dest is in potentie veel beter dan Noussair Mazraoui. Dat is een versterking als rechtsback voor Ajax."