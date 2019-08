Zlatan Ibrahimovic: ‘Ik ben hier als Manchester United me nodig heeft’

Zlatan Ibrahimovic verliet Manchester United vorig jaar voor LA Galaxy en heeft in ruim een jaar tijd een onuitwisbare indruk achter gelaten in de Major League Soccer. De 37-jarige Zweed was dit seizoen goed voor dertien doelpunten en drie assists in zestien competitieduels. Ibrahimovic is overtuigd van zichzelf en wanneer hij na afloop van het duel met Los Angeles FC de vraag krijgt of hij nog mee zou kunnen in de Premier League, laat het antwoord zich raden.

“Ik zou nog makkelijk kunnen spelen in de Premier League. Ik ben hier als Manchester United me nodig heeft”, aldus Ibrahimovic, die vervolgens aangeeft dat een terugkeer naar Engeland niet in de lijn der verwachting ligt. “LA Galaxy heeft me, dus sorry.” De ex-Ajacied speelde van medio 2016 tot maart 2018 voor Manchester United en won in die periode de Community Shield, League Cup en Europa League. Hij kwam tot 28 doelpunten in alle compeitites voor the Red Devils. “Ik heb mijn werk in Europa gedaan. Ik heb ervan genoten. Ik heb 33 prijzen gewonnen en hopelijk kan ik er hier nog wat aan toevoegen. Daarna zullen we zien waar het avontuur eindigt."

Gedurende zijn tijd op Old Trafford bouwde Ibrahimovic een goede band op met Paul Pogba. De middenvelder werd de afgelopen maanden veelvuldig in verband gebracht met een transfer naar Real Madrid. Ibrahimovic geeft aan nog regelmatig in contact te staan met de Franse middenvelder. “Ik geef hem veel advies”, vertelt Ibrahimovic, die niet op de details wil ingaan. “Maar dat is niet iets wat ik met jullie ga delen.”

LA Galaxy speelde eerder deze week met 3-3 gelijk tegen Los Angeles FC, de koploper uit de Western Conference van de MLS. Ibrahimovic maakte de eerste twee doelpunten namens zijn ploeg in dat duel. Aanstaande maandag wacht de uitwedstrijd tegen Seattle Sounders.