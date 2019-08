Ajax - APOEL Nicosia: blessures, schorsingen en vermoedelijke opstellingen

Een van de belangrijkste wedstrijden van het seizoen staat voor de deur voor Ajax. De Amsterdammers zijn negentig minuten verwijderd van de groepsfase van de Champions League. De druk op de ploeg van Erik ten Hag is groot, want de belangen zijn enorm. Na het doelpuntloze gelijkspel van vorige week op Cyprus, moet er woensdag gewonnen worden van APOEL Nicosia.

Ajax overleefde de derde voorronde door PAOK Saloniki uit te schakelen. De start tegen APOEL was veelbelovend, maar al snel kreeg de kampioen van Cyprus door dat Ajax kwetsbaar was. Toen APOEL minder ontzag voor Ajax toonde had de halve finalist van het vorige Champions League-seizoen weinig meer in te brengen. Wanneer de voorhoede van APOEL scherper was geweest in de afronding, had Ajax voor een nog grotere opgave gestaan. André Onana stond echter zijn mannetje en sleepte zijn ploeg er bij vlagen doorheen.

Ten Hag en zijn selectie heeft een week lang de tijd gehad om zich voor te bereiden op de return. De wedstrijd van afgelopen weekeinde tegen Fortuna Sittard werd verplaatst. Alles moet wijken voor kwalificatie voor de groepsfase van de Champions League. Toch vindt Ten Hag niet dat het seizoen bij voorbaat mislukt is als Ajax zich niet weet te kwalificeren voor de groepsfase. "Nee, natuurlijk niet. Maar het is duidelijk dat het belangrijke wedstrijd is voor de spelers, het team, voor Ajax en voor het Nederlandse voetbal. Druk leggen wij onszelf op. Wij moeten de Champions League in. We zijn ambitieus en weten hoe mooi en moeilijk het is als het lukt."

Blessures en schorsingen

Ajax mist woensdagavond twee belangrijke krachten. Donny van de Beek heeft een spierblessure opgelopen en kan derhalve niet in actie komen. Ook Noussair Mazraoui is er niet bij in de return. Hij pakte in de heenwedstrijd twee gele kaarten en dus rood, en is geschorst. De langdurig geblesseerde Carel Eiting is eveneens niet inzetbaar. Aan de kant van APOEL is de Griekse middenvelder Savvas Gentsoglou geschorst.

Vermoedelijke opstellingen

Ten Hag was de afgelopen weken hard op zoek naar de juiste samenstelling van zijn team en op Cyprus bleek dat hij die nog altijd niet gevonden heeft. Door de afwezigheid van Mazraoui en Van de Beek is de puzzel voor de Ajax-trainer alsmaar ingewikkelder geworden. Ajax-watcher Mike Verweij liet dinsdag op de website van De Telegraaf weten dat het goed mogelijk is dat Daley Blind een linie terugzakt. De Oranje-international speelde de afgelopen weken als controlerende middenvelder, waardoor het centrum bestond uit Lisandro Martínez en Perr Schuurs of Joël Veltman.

De spelersgroep zou graag zien dat Blind weer terugkeert op zijn positie in de achterhoede. "Dan staat er in ieder geval één iemand op zijn oude positie. Dat willen de spelers graag, een handvat waar ze zich aan vast kunnen houden”, aldus Verweij. "Ze hebben in de afgelopen week getraind met Martínez op het middenveld en met Blind in de achterste lijn. Er is ook over gesproken in de trainerskamer.” De journalist van de krant denkt verder dat Quincy Promes mogelijk de positie van Van de Beek achter de spitsen overneemt. De buitenspeler raakte geblesseerd tegen VVV-Venlo, maar is inmiddels weer fit en kan op die positie uit de voeten.

Ten Hag wilde woensdag tijdens de persconferentie niets loslaten over zijn vermoedelijke opstelling. Hij heeft doelpunten nodig, waardoor het ook goed mogelijk is dat Klaas-Jan Huntelaar in de spits speelt, met bijvoorbeeld Tadic in zijn rug. David Neres en Hakim Ziyech zouden dan op de flanken geposteerd worden. De twee laatstgenoemden kunnen ook opereren als aanvallende middenvelder, zo bleek de afgelopen seizoenen. Ten Hag gebruikte de afgelopen week om te experimenteren met Edson Álvarez en Martínez op het middenveld, maar het is afwachten of hij het aandurft met een van de twee aankopen voor de verdediging.

“Van Martinez weten we dat hij heel goed positioneel kan spelen, maar vooral achterin. Hij heeft ook op het middenveld gespeeld. Kan hij dat ook in het Ajax-systeem? Het zijn overwegingen en dat moet je testen”, aldus Ten Hag dinsdag op de persconferentie. “Hetgeen we de afgelopen dagen hebben gedaan. We hebben goede dingen gezien en moeten nu een keuze maken.” Bij een centrum van Martínez en Blind zou het enige nadeel zijn dat beide spelers linksbenig zijn.

Volgens De Telegraaf lijkt het voorbestemd dat Álvarez vanavond tegen APOEL op het middenveld start. “Het laatste jaar heeft hij voornamelijk op het middenveld gespeeld”, zei de trainer over de Mexicaan. “De scouting is hem (bij Club América, red.) op het spoor gekomen als centrale verdediger en tijdens het volgen ging hij steeds meer op het middenveld spelen. Ondanks zijn leeftijd (21, red.) heeft hij al heel wat meegemaakt. Tegen VVV is hij daar ook ingevallen en hij bevalt me uitstekend.”

Vermoedelijke opstelling Ajax: Onana; Veltman, Martínez, Blind, Tagliafico; Álvarez, Marin, Promes; Ziyech, Tadic, Neres.

Vermoedelijke opstelling APOEL: Belec; Merkis, Ioannou, Gentsoglou, Joaozinho; Souza, Matic; Bezjak, Suleyman, Mihajlovic; Pavlovic.

Live-uitzending en aanvang

Het duel tussen Ajax en APOEL staat voor woensdagavond 21.00 uur op het programma. De wedstrijd is live te zien op Veronica. De voorbeschouwing begint om 20.30 uur. Ajax - APOEL is ook te zien op Ziggo Sport. Om 20.55 uur begint de uitzending op het kanaal Ziggo Sport Voetbal.