PSV ziet miljoenen verdampen: huurdeal lijkt hoogst haalbare

PSV probeert in de slotfase van de zomerse transfermarkt zowel Trent Sainsbury als Derrick Luckassen van de hand te doen. Het Eindhovens Dagblad meldt maandag dat de club bereid is om constructief mee te denken, al zal men de situatie rondom Luckassen vooral in financieel opzicht bijzonder betreuren.

Luckassen werd twee jaar geleden voor ruim vijf miljoen euro van AZ overgenomen en ondertekende een contract tot de zomer van 2022. In zijn eerste jaar kwam de 24-jarige verdediger tot 22 duels in alle competities en afgelopen seizoen werd hij verhuurd aan Hertha BSC, maar dat was geen onverdeeld succes. Mede door blessureleed kwam de verdediger niet verder dan vier duels.

Het regionale dagblad schrijft maandag dat er geen concrete belangstelling voor Luckassen is. Een eventueel vertrek uit Eindhoven lijkt op dit moment dan ook op huurbasis te gaan gebeuren en dat zou financieel wederom een tegenvaller zijn. PSV betaalde drie jaar geleden 4,5 miljoen euro, exclusief bonussen, aan FC Utrecht voor Bart Ramselaar, die afgelopen weekeinde voor 1,4 miljoen euro (en een doorverkoopercentage van twintig procent) werd teruggestuurd naar de Domstad.

In het geval van Sainsbury ligt een definitief afscheid voor de hand. De verdediger kwam vorig jaar transfervrij naar PSV en dus zal technisch manager John de Jong genoegen nemen met een relatief lage transfersom. De 27-jarige Australisch international, die een contract tot medio 2021 heeft, speelde tot dusver tien duels voor de Eindhovenaren.