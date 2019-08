Royston Drenthe heeft eindelijk nieuwe club: ‘Het is dicht bij huis’

Royston Drenthe speelt de rest van het seizoen bij Kozakken Boys. De 32-jarige international tekende zaterdagmiddag een contract voor één seizoen op De Zwaaier. Drenthe speelde afgelopen seizoen bij Sparta Rotterdam.

Drenthe speelde eerder voor onder andere Feyenoord, Real Madrid en Everton. Ook werd de linkspoot in 2007 Europees kampioen met Jong Oranje. “Het mag duidelijk zijn dat Royston een stuk ervaring en kwaliteit aan het elftal toevoegt”, vertelt technisch directeur Kees Spaan op de clubsite. “Via Tyrone Conraad kwamen we in contact met Royston en zo is het balletje gaan rollen.”

Drenthe: “Tyrone is een neef van mij. Ook kende ik Mark Veenhoven nog, op die manier ben ik in contact gekomen met Kees. Kozakken Boys is voor mij een bewuste keuze. Het is dicht bij huis en ik kan meer tijd doorbrengen met mijn familie.” Kozakken Boys wordt de twaalfde club van Drenthe. Naast Feyenoord, Real Madrid en Everton speelde de 32-jarige Drenthe ook voor Hércules, Alania Vladikavkaz, Reading, Sheffield Wednesday, Kayseri Erciyesspor, Baniyas SC en XerxesDZB.

“Dit is voor de club en de supporters natuurlijk hartstikke mooi. Ondanks dat hij nog een tijdje nodig heeft om helemaal fit te worden, denk ik dat Royston direct een goede toevoeging kan zijn voor de groep”, stelt Spaan. “Hij was afgelopen seizoen natuurlijk niet voor niets aanvoerder van Sparta.”