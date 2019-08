Gullit adviseert De Ligt op weg naar debuut: ‘Dat is een lastige overgang’

Matthijs de Ligt kan zaterdagavond zijn officiële debuut maken als Juventus om 18.00 uur aan de aftrap verschijnt tegen Parma. Volgens La Gazzetta dello Sport mag de Oranje-international rekenen op een basisplaats en zal hij het centrum van de achterhoede vormen met Giorgio Chiellini. Ruud Gullit speelde in de Serie A voor AC Milan en Sampdoria, en legt uit wat de ex-Ajacied kan verwachten in het Italiaanse voetbal.

Volgens de oud-international gaat De Ligt een ander type spel meemaken dan hij gewend was in Nederland. “In Italië is voetbal meer dan elders in Europa een sport van momenten. Daarmee wordt De Ligt snel geconfronteerd”, aldus Gullit tegenover De Telegraaf. “Voor hem als verdediger is het belangrijk geen goals tegen te krijgen. Belangrijker dan het verzorgen van de opbouw of doorschuiven naar het middenveld. Zolang zijn directe tegenstander, de spits niet scoort, speelt hij een zeven. Scoort zijn mannetje, dan ontstaat er discussie en krijgt hij een onvoldoende. Hoe goed hij ook speelt.”

De vermoedelijke opstelling van Juventus tegen Parma volgens La Gazzetta dello Sport.

Gullit geeft aan dat de Serie A een moeilijke competitie is voor een verdediger. “Omdat veel spitsen niet meer dan een klein gaatje of de minste kans nodig hebben om te scoren”, vervolgt hij. “De Ligt zal zich iets meer moeten focussen op verdedigen en alert zijn voor een andere manier van spelen dan bij Ajax. Voor een Nederlandse verdediger - van nature gewend mee te voetballen - is dat een lastige overgang. De Ligt gaat fouten maken, maar met zijn kwaliteiten, z'n uitstraling en persoonlijkheid moet het goedkomen met hem bij Juventus.”

Juventus telde 75 miljoen neer voor De Ligt, terwijl een jaar eerder grof geld werd betaald voor Cristiano Ronaldo. “Tegenwoordig kiezen de grote topspelers eerder voor Engeland en Spanje dan voor Italië. De komst van Ronaldo vorig seizoen en Matthijs de Ligt deze zomer naar Juventus kun je als een lichte trendbreuk beschouwen”, aldus Gullit, die aanstipt dat het succesvolle transferbeleid voorheen bestond uit het aantrekken van spelers voor weinig geld. “Voor de Europese hoofdprijs was dat onvoldoende. Maar Juventus is zo ambitieus dat de club op twee podia op de hoofdprijs jaagt. In Turijn doen ze er alles aan om een selectie samen te stellen die de landstitel pakt en tevens de Champions League kan winnen.”