Linssen geeft goudeerlijk antwoord op vraag over aanvallers Feyenoord

Bryan Linssen steekt niet onder stoelen of banken dat hij de ambitie koestert om een stap hogerop te zetten in de Eredivisie. De aanvaller van Vitesse sprak in het verleden de wens uit om naar een club uit de top drie te vertrekken en herhaalt die wens vrijdag in gesprek met FOX Sports. Linssen geeft een goudeerlijk antwoord op een vraag van verslaggever Hans Kraay junior over Feyenoord.

Kraay jr. vraagt Linssen of hij weleens naar Luciano Narsingh of Sam Larsson kijkt en denkt: dat kan ik beter. Na enig aarzelen antwoordt Linssen bevestigend. "Ja, natuurlijk heb ik dat weleens gedacht", geeft hij toe. "Ik heb weleens naar een wedstrijd gekeken waarvan ik dacht: daar zou ik misschien ook wel tussen passen. Natuurlijk heb ik die hoop nog steeds. Dat moet toch? Ik kan wel zeggen van niet, maar dan zou ik tegen iedereen liegen."

"Iedereen heeft de ambitie om hogerop te gaan en te zien hoe ver je kunt komen. Feyenoord is een topclub in Nederland en zal dat ook altijd blijven. Als ik zeg dat ik Feyenoord, Ajax of PSV niet zie zitten, dan zou ik liegen voor de camera", voegt de 28-jarige aanvaller daaraan toe. Linssen bereidt zich ondertussen voor op de competitiewedstrijd tegen Heracles Almelo van zaterdagavond. Hoewel hij een verleden heeft in Almelo, is hij niet van plan om zich in te houden indien hij scoort.

"Die vlieger gaat bij mij niet op. Als ik scoor, ben ik oprecht blij. Dat mogen ze zien ook", geeft Linssen aan. "Ik heb heel veel respect voor Heracles en ik vind het een fantastische club, maar ik speel nu voor Vitesse. Er moet brood op de plank komen en ik moet dus doelpunten maken. Als ik scoor, dan moet ik daar blij mee zijn. Het is gelul dat je daar niet blij mee mag zijn tegen je oude club." Linssen stond in de eerste drie competitieduels van Vitesse negentig minuten op het veld; vorige week vrijdag scoorde hij eenmaal tijdens de 3-0 zege op PEC Zwolle.