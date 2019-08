Feyenoord kampt met acuut ‘probleem’: ‘Hij is niet goed genoeg’

Feyenoord is momenteel nog op zoek naar versterkingen, waarbij in de wandelgangen de namen van Andrija Novakovich en Lars Veldwijk worden genoemd. Hans Kraay junior vindt beide aanvallers niet geschikt voor Feyenoord. "Waarom Novakovic en waarom Veldwijk? Waarom heb je niet gewoon een paar sponsoren gevonden die Halil Dervisoglu hadden opgepikt?", zegt de analist bij FOX Sports.

Willem Vissers, journalist van De Volkskrant, benadrukt wel dat Feyenoord met een acuut probleem zit. "Steven Berghuis die geen spits is en ik heb zelfs Luciano Narsingh in de spits zien lopen: dat willen ze niet. Ze willen gewoon met buitenspelers aan de buitenkant en een spits in het midden. Die hebben ze nu niet. Ze hebben Dylan Vente, maar die is niet goed genoeg."

Kraay junior vindt Narsingh absoluut niet voldoen als spits. "Feyenoord heeft heel veel slechte spitsen gehad, maar ik heb nog nooit zo'n slechte centrumspits als Narsingh gezien. En als je Veldwijk haalt, dan moet je wel heel duidelijk aan Het Legioen vertellen: hij is er als pinchhitter. Die komt er tien of twintig minuten in, maar nooit een hele wedstrijd."

Feyenoord heeft zich in de afgelopen periode reeds versterkt met Narsingh, Leroy Fer, Nick Marsman, Liam Kelly, George Johnston, Rick Karsdorp en Edgar Ié. Momenteel zouden de Rotterdammers ook in Argentinië scouten. Volgens het Algemeen Dagblad is Feyenoord dicht bij de komst van San Lorenzo-verdediger Marcos Senesi, die circa zeven miljoen euro moest kosten.