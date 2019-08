Algemeen Dagblad: Feyenoord is dicht bij akkoord van zeven miljoen

Feyenoord gaat zich waarschijnlijk versterken met Marcos Senesi. Het Algemeen Dagblad meldt donderdagochtend dat een akkoord tussen de Rotterdammers en San Lorenzo inzake de verdediger nabij is, aangezien de clubs 'elkaar naderen'. Volgens de krant moet de stopper ongeveer zeven miljoen euro kosten.

'Binnen De Kuip geloven ze steeds meer in de komst van Marcos Senesi, de 22-jarige centrumverdediger van San Lorenzo, zo stelt het dagblad donderdag. 'Senesi wordt in Argentinië in één adem genoemd met Lisandro Martínez, die bij Ajax moeiteloos is aangesloten. Beide spelers komen uit voor Jong Argentinië', zo klinkt het.

Feyenoord is achterin onder meer op zoek naar snelheid en heeft met de komst van Edgar Ié al enigszins op deze wens ingespeeld. De 25-jarige verdediger speelde de laatste jaren weinig, maar lijkt toch fit. "Edgar heeft in de voorbereiding bij Lille veel meegedaan. Hij heeft aspecten in zijn spel die wij nodig hebben. Onder meer snelheid", zegt Jaap Stam.

Het verkoopbedrag van verdediger Jeremiah St. Juste aan FSV Mainz bedroeg circa negen miljoen, maar netto houdt de Rotterdamse club niet zoveel over. "We kunnen maar een deel herinvesteren", benadrukt Stam, geciteerd door het Algemeen Dagblad. "De markt is nog twee weken open, ik hoop dat er nog iets bij zal komen."