Debuut van Matthijs de Ligt lonkt: gaat Juventus eindelijk weer winnen?

Parma en Juventus zijn elkaars tegenstander in de seizoensouverture van de Serie A. Het betekent waarschijnlijk het officiële debuut van Matthijs de Ligt, die in de laatste oefenwedstrijd tegen Triestina (0-1) weliswaar niet in de basis stond maar volgens betrouwbare Italiaanse media een centraal verdedigingsduo met Giorgio Chiellini gaat vormen. Opta blikt vooruit op het duel in het Stadio Ennio Tardini, zaterdagavond vanaf 18.00 uur.

O Het grootste verlies van Parma in de Serie A vond plaats tegen Juventus. Dat was een 7-0 nederlaag in november 2014 in Turijn, dankzij onder meer twee dubbelslagen van Carlos Tévez en Álvaro Morata.

O Parma won twee van de laatste zes thuiswedstrijden tegen Juventus in de Serie A (twee remises, twee nederlagen), na nul overwinningen in de zes voorgaande onderlinge ontmoetingen voor eigen publiek: drie remises, drie nederlagen.

O Juventus won elk van de drie openingswedstrijden van een Serie A-seizoen met Parma als tegenstander. Dat was in 1990/91, 2011/12 en 2012/13 het geval.

O Juventus won niet één van de laatste vijf duels in de Serie A: drie remises en twee nederlagen. De laatste keer dat la Vecchia Signora zes competitiewedstrijden op rij niet tot winst kwam, was in mei 2009.

O De eerste Serie A-wedstrijd van Parma eindigde in zestig procent van de gevallen in een gelijkspel: 15 van de 25 duels, naast 5 zeges en 5 nederlagen. Dat is het hoogste percentage van alle huidige Serie A-clubs.

O Parma werkte elf keer in eigen huis een openingswedstrijd van een nieuw Serie A-seizoen af. Slechts één duel daarvan ging verloren (tegen Juventus in 1990/91), naast drie zeges en zeven remises.

O Juventus won liefst zeven van de acht seizoensouvertures in de Serie A. Alleen Udinese (0-1) was in augustus 2015 een maatje te groot.

O Gervinho maakte drie Serie A-doelpunten tegen Juventus. De club uit Turijn is daarmee tevens de favoriete tegenstander van de aanvaller in de Serie A en de enige opponent waartegen hij in het tenue van Parma twee goals in één duel maakte.

O Liefst veertien van de laatste vijftien Serie A-doelpunten van Juventus tegen Parma waren veldtreffers. De goal van Daniele Rugani in februari uit een corner was de enige uitzondering. De laatste zeven goals van Parma tegen Juventus waren stuk voor stuk uit open spel.

O Voor Gianluigi Buffon is het een weerzien met zijn voormalig werkgever. De doelman stond in 168 officiële duels van Parma onder de lat alvorens hij naar Juventus vertrok.