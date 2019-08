Ex-teamgenoot maakt ‘pestkop’ Nasri met grond gelijk: ‘Ik mag hem niet’

Emmanuel Frimpong heeft slechte herinneringen overgehouden aan zijn samenwerking met Samir Nasri. De momenteel clubloze Frimpong werd in 2011 overgeheveld naar het eerste van Arsenal, waar Nasri al enkele jaren actief was. De nu 27-jarige middenvelder liet eerder al weten dat hij een slechte relatie heeft met de routinier van Anderlecht en hij laat nu in gesprek met The Athletic meer los over de frictie tussen de twee.

"Ik heb altijd respect getoond voor oudere medespelers", begint Frimpong. "Vraag maar aan Aaron Ramsey of Jack Wilshere. Nooit heb ik iemand respectloos behandeld. Maar Nasri, die mag ik niet. Zelfs al zou hij mij vijf miljard dollar geven, dan mag ik hem nog niet", aldus de Ghanees, die de confrontatie na zijn tweede gele kaart bij een met 2-0 verloren duel met Liverpool aanhaalt.

"Niemand hoefde toen tegen me zeggen dat ik dom gehandeld had. Ik was een professional, dat wist ik zelf ook wel. Na de wedstrijd was iedereen stil in de kleedkamer, ook Arsène Wenger (manager, red.). Hij was van slag, maar zei niets. Toen stond plots Nasri op en hij zei, waar iedereen bij was, dat het mijn fout was dat we hadden verloren. Hij had wellicht gelijk, maar waarom zou een prof mij, bij pas mijn tweede competitiewedstrijd, op dat moment zo hard aanpakken?"

Toen Nasri naar Manchester City verkaste, feliciteerde Wilshere de Fransman via Twitter. Frimpong reageerde daarop met de reactie pfff, come on Jack, waarna Nasri de middenvelder opbelde. "De verwijten vlogen me om de oren. Maar nu hij weg was, kon ik hem eindelijk zeggen wat ik van hem vond. Dus ik heb gezegd dat ik hem niet mocht en dat ik hem nooit zal respecteren als prof."

Een nieuwe confrontatie volgde tijdens een duel tussen Arsenal en Manchester City. "Hij zei tijdens de wedstrijd voortdurend dat hij me kon kopen. Dat toont aan hoe dom hij eigenlijk is. Waarschijnlijk had hij inderdaad die miljoenen om mij te kopen, maar hoe respectloos is dit wel niet? Hij was een echte pestkop. Hij nam zijn verantwoordelijkheden niet om de jongere spelers te helpen."