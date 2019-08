Begeerde Barça-speler blijft ondanks samenzweringen ‘1000 procent zeker’

Ousmane Dembélé gaat geen transfer maken deze zomer. De aanvaller van Barcelona, die onlangs wederom geblesseerd raakte, werd in verband gebracht met een vertrek uit het Camp Nou, aangezien hij nimmer voor langere tijd heeft weten te imponeren. Zaakwaarnemer Moussa Sissoko laat in een statement weten dat Dembélé nergens naartoe gaat.

"Ik wil in heldere bewoordingen de situatie van Ousmane Dembélé duidelijk maken. In tegenstelling tot de berichtgeving en speculaties in de media heeft Ousmane geen enkele seconde de intentie gehad om Barcelona te verlaten. Dat is al een aantal maanden zo en er is niets veranderd in onze visie. Ousmane voelt zich perfect bij de club en blijft vastberaden om er op de lange termijn te slagen."

"Ondanks het feit dat diverse grote Europese clubs hem hebben benaderd, is Ousmane ervan overtuigd dat hij deel uitmaakt van de allergrootste club en dat er alles bij de club aanwezig is voor hem om te kunnen excelleren. Ousmane is zich bewust van de dingen die hij moet doen om te slagen. Jammer genoeg heeft zijn blessure roet in het eten gegooid. De gretigheid was er, aangezien hij zich een week eerder dan gewenst had gemeld in de voorbereiding van Barcelona."

"Hij is er alles aan gelegen om zo snel mogelijk terug te keren om te kunnen reageren op de ongefundeerde samenzweringen die op oneerlijke wijze zijn imago beschadigen. Zijn vastberadenheid wordt op geen enkele wijze bedreigd door wat mensen zeggen over mogelijke transfers. (...) Ousmane is een man van Barcelona en zal dat duizend procent zeker blijven. Mét het verlangen om de clubkleuren te blijven eren."