Khedira wil geen verstoppertje spelen en wijst naar De Ligt en Ronaldo

Sami Khedira wil met Juventus de Champions League winnen. De 32-jarige middenvelder, sinds medio 2015 actief voor de Italiaanse topclub, heeft reeds diverse prijzen in de wacht gesleept met la Vecchia Signora, maar het winnen van het miljardenbal met de club uit Turijn moet nog gebeuren. Khedira hoopt dat hij zijn droom dit seizoen kan waarmaken.

"Ik wil met Juventus de Champions League winnen. Die droom wil ik waarmaken, want ik houd van de club, de ploeg en de stad", zegt de veteraan in een interview met Kicker. Khedira wijst op het feit dat Juventus zich onder meer in de vorige zomer met Cristiano Ronaldo en deze transferperiode met Matthijs de Ligt erg goed heeft versterkt.

"We moeten geen verstoppertje spelen. We hebben Ronaldo of De Ligt niet gekocht om er in de kwartfinales of halve finales uit te vliegen. De club mikt op deze trofee, maar zelfs ernaar smachten kan ons fataal worden. Ook de titelrace van de Serie A zal spannender worden dan voorheen", verwacht Khedira, die onder meer wijst naar Napoli en Internazionale.

"Inter is er sterker op geworden. Ze hebben een erg goede coach met Antonio Conte, terwijl Napoli altijd bij de titelkandidaten hoort. We moeten met een goede focus aan het seizoen beginnen en in Italië vertrouwen tanken voor onze duels in Europa. Het zou voor mij persoonlijk een goed seizoen zijn als ik tachtig procent van de wedstrijden kan meedoen én als we de drie grote prijzen met Juventus winnen", besluit de routinier.