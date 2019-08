Ajacied imponeert: ‘Hij is niet echt een killer, zoals bijvoorbeeld Jaap Stam’

Lisandro Martínez maakt in zijn eerste weken bij Ajax een uitstekende indruk. De Argentijnse aankoop heeft zich in korte tijd in de basis gespeeld in de ploeg van trainer Erik ten Hag. Als centrumverdediger imponeert hij met zijn duelkracht en inspeelpass, zag ook Ernie Brandts. “Het is knap dat hij er direct staat”, aldus Brandts tegenover De Telegraaf.

Martínez vormde zaterdagavond tegen VVV-Venlo het centrale duo met Perr Schuurs. “Hij houdt zich goed staande en heeft zich in rap tempo aangepast aan de manier van voetballen in Nederland”, aldus Brandts na afloop van de 1-4 overwinning op VVV. “In Limburg is Ajax immers nauwelijks in de problemen gekomen en had de ploeg weinig te duchten van het ultradefensieve VVV. Wel zie je dat die jongen het Zuid-Amerikaanse gif in zich heeft. Hij is nooit bang voor een tegenstander en schuwt de duels niet. Tagliafico heeft dat venijn ook.”

Brandts is benieuwd hoe Martínez zich staande houdt in de absolute topwedstrijden. “Mijn eerste indruk van hem is goed, maar de echte test volgt natuurlijk wanneer Ajax straks zware Europese wedstrijden speelt en tijdens Nederlandse topduels. Dan moet hij zijn verdedigende kwaliteiten meer aanspreken. Hoe ik Martínez zou omschrijven? Hij is niet echt een killer, zoals bijvoorbeeld Jaap Stam. Maar hij heeft wel een enorme drive, is fel en kletst er vol in. Bovendien wint hij bijna al zijn kopduels hoewel hij vrij klein is. Dat komt door zijn uitstekende timing.”

Behalve Martínez maakte ook Sergino Dest een uitstekende indruk op Brandts. “Ik ken die jongen nauwelijks, maar hij voetbalde alsof hij al jaren bij de hoofdmacht zit”, klinkt het. “Hij hield zich goed staande. Ook al was dat tegen VVV-Venlo niet zo heel moeilijk. Dat Dest op de rechtsbackpositie concurrentie heeft van mannen als Joël Veltman en Noussair Mazraoui is alleen maar goed. Een team bestaat uit meer dan elf spelers."