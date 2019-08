Wesley Sneijder: ‘Hij heeft mij zeker geraakt. Diep ook, heel diep’

Wesley Sneijder maakte begin deze week zijn afscheid als voetballer bekend, al had de middenvelder genoeg opties om nog door te gaan. De 'meest gekke' aanbiedingen kwamen voorbij, vertelt Sneijder aan de NOS: hij kon aan de slag in landen als Indonesië, India en Griekenland. Hij wachtte nog even om te zien welke aanbiedingen voorbijkwamen, maar staat uiteindelijk volledig achter zijn besluit om te stoppen.

"Op een gegeven moment kreeg ik het gevoel: het zit er niet meer tussen. Het raakte me niet meer", vertelt de recordinternational van het Nederlands elftal. In het interview blikt Sneijder tevens terug op zijn carrière en op de trainers met wie hij samenwerkte. Hij beaamt een 'zware periode' gehad te hebben met Louis van Gaal, die voorafgaand aan het WK 2014 twijfelde aan de fitheid van Sneijder. Het was 'niet fijn', geeft hij toe.

"Hij deed dat misschien wel met de juiste bedoelingen, maar dat wil je op dat moment niet zien", verklaart Sneijder. "Hij heeft mij zeker geraakt. Diep ook, heel diep. Uiteindelijk zijn we goed uit elkaar gegaan, maar het was pijnlijk." De samenwerking met José Mourinho beviel Sneijder een stuk beter. Hij kende onder de Portugees zijn beste periode uit zijn carrière, toen het tweetal samenwerkte bij Internazionale.

"Toen heb ik echt het verschil gezien tussen een trainer en een topmanager. Alle spelers tevreden kunnen houden, dan heb ik het over de periode bij Inter. Hij stond voor mij op de allerhoogste trede", aldus Sneijder, voor wie 'het andere leven' op het punt van beginnen staat. Hij wil zich voorlopig richten op het begeleiden van spelers en bezocht onlangs Mark van Bommel om een dagje mee te kijken bij de hoofdtrainer van PSV.