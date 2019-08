Stam ontwijkt hard oordeel Kraay junior over duo: ‘Ze proberen het maximale’

Jaap Stam baalt na de derde gelijkspel in de Eredivisie op rij. Feyenoord kwam zondag niet verder dan 1-1 tegen FC Utrecht en dat kwam vooral door de slechte eerste helft, zo concludeert de trainer van de Rotterdammers. "Er lag genoeg ruimte om te voetballen, maar je moet dan wel de goede oplossingen vinden en nauwkeurig zijn in de passing", zegt Stam bij FOX Sports.

"Als je dan de ballen weggeeft, wat ook gebeurde bij de eerste goal, zie je dat de tegenstander in de omschakeling heel gevaarlijk kan zijn. Dat weet je ook. We hadden er meer uit moeten halen. In de tweede helft waren we daar veel dreigender en adequater in", aldus de oefenmeester, die de vraag van Hans Kraay junior krijgt of hij zich ook heeft 'kapot geërgerd' aan het centrale verdedigingsduo van Feyenoord: Eric Botteghin en Jan-Arie van der Heijden.

"Die jongens proberen allemaal het maximale eruit te halen. Uiteindelijk zien we allemaal dat dingen af en toe niet lekker lopen, sommige keuzes verkeerd zijn of er niet hard genoeg wordt ingegrepen. Dat moet ook beter", stelt Stam, die aanwinst Edgar Miguel Ié op de bank liet beginnen. "Je moet beslissingen nemen. Omdat hij nog maar één dag met ons getraind heeft, weet je niet echt wat je kunt verwachten. Ook in de communicatie niet."

"Ik vond dat hij het aardig invulde", vervolgt Stam over de invaller. "Je ziet in bepaalde aspecten dat het nog een beetje onwennig is. In wat hij doet is hij vrij kalm. Hij had één momentje waarop de bal onder zijn voet doorglipte, maar over het algemeen heeft hij het goed ingevuld." Ridgeciano Haps sluit zich aan bij de woorden van Stam dat het beter moet bij Feyenoord. De back, die de 1-1 produceerde, erkent dat hij zelf goed voor de dag kwam tegen FC Utrecht.

"De laatste weken ben ik steeds meer honderd procent aan het spelen en negentig minuten", zegt Haps. "Ik kom steeds meer in mijn ritme, dat is lekker. Ik heb ook best vaak de achterlijn gehaald. Het was een open wedstrijd en het ging continu op en neer. Helaas hebben we niet gewoon maar één puntje. Ik ben natuurlijk niet blij met een punt, dat is duidelijk. Maar ja, één punt is beter dan nul punten."