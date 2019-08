Ihattaren krijgt eerste basisplaats; Bruma niet fit genoeg

Mark van Bommel heet de opstelling van PSV bekendgemaakt voor de avondwedstrijd op bezoek bij Heracles Almelo, die om 20.00 uur begint. Mohamed Ihattaren heeft voor het eerst dit seizoen een basisplaats. De zeventienjarige middenvelder moest het donderdag tegen FK Haugesund (0-0) doen met een invalbeurt, maar wordt nu opgesteld in plaats van Bruma. De Portugees is niet fit genoeg en is thuis achtergebleven.

De entree van Ihattaren is de enige wijziging ten opzichte van de wedstrijd in de laatste voorronde van de Europa League. De jongeling vormt een middenveld met Pablo Rosario en Erick Gutiérrez. Voorin verdwijnt Bruma dus uit de basis; Van Bommel kiest in het Polman Stadion voor een voorhoede met Steven Bergwijn, Donyell Malen en Cody Gakpo.

Tegen Haugesund viel Ihattaren in de tweede helft al in als vervanger van Bruma. Vermoedelijk speelt Bergwijn op de flank en niet als aanvallende middenvelder; die rol lijkt weggelegd voor Ihattaren. Hoe de opstelling er precies uit komt te zien, is echter nog niet zeker. Hirving Lozano, die op weg is naar Napoli, is er niet bij in Almelo.

Opstelling PSV: Zoet; Dumfries, Baumgartl, Viergever, Sadílek; Rosario, Gutiérrez, Ihattaren; Bergwijn, Malen, Gakpo