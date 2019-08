FC Twente en RKC Waalwijk in evenwicht na krankzinnige slotfase

FC Twente heeft de ongeslagen status zondagmiddag behouden tegen RKC Waalwijk: 3-3. De Tukkers, die gelijkspeelden tegen PSV en wonnen van FC Groningen, kwamen sterk terug in de tweede helft, met uitblinker Haris Vuckic die twee doelpunten maakte. Na een krankzinnige slotfase pakten beide ploegen uiteindelijk een punt.

RKC nam halverwege de eerste helft brutaal de leiding in de Grolsch Veste, met Anas Tahiri als doelpuntenmaker namens de bezoekers uit Waalwijk. De aanvallende middenvelder hoefde de bal na de voorzet van Saïd Bakari alleen nog maar in het lege doel te schuiven. Twente ging naarstig op zoek naar de gelijkmaker, maar goede mogelijkheden waren niet besteed aan onder meer Javier Espinosa en Peet Bijen.

In de tweede helft bleef Twente druk uitoefenen op de verdediging van RKC, met de 1-1 van Haris Vuckic als resultaat. De aanvalsleider van de thuisspelende ploeg schoot de bal vanuit een moeilijke hoek langs doelman Kees Heemskerk, tot grote vreugde van het Twentse publiek. Rafik Zekhnini leek Twente even later op voorsprong te brengen, maar het doelpunt werd op aanraden van de VAR geannuleerd door scheidsrechter Martin Perez geannuleerd. Vuckic zou de bal in buitenspelpositie hebben voorgegeven aan Zekhkini.

Er viel even later alsnog een doelpunt, alleen gebeurde dit wel aan de andere kant. De mee opgekomen Ingo van Weert schoot de bal van dichtbij in de verre hoek. Het was het begin van een bizarre slotfase, met Vuckic en Zekhini die de rollen volledig omdraaiden. Paul Quasten bezorgde RKC echter een punt ver in blessuretijd. Hans Mulder raakte even later nog de paal, maar een gelijkspel was voor beide elftallen uiteindelijk het maximaal haalbare.