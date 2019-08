Bizarre eigen goal gaat viraal en laat Zlatan Ibrahimovic in mineur achter

Het duel tussen Los Angeles Galaxy en Seattle Sounders is zaterdamiddag lokale tijd in een gelijkspel geëindigd: 2-2. Na afloop ging het niet over de negentiende en twintigste seizoenstreffer van Zlatan Ibrahimovic, maar over de late eigen goal van Jörgen Skjelvik die het duel in een puntendeling liet eindigen.

LA Galaxy stond vrijwel de complete wedstrijd met tien man op het veld. Daniel Steres kreeg in de zesde minuut een rode kaart voor het belemmeren van de doorgebroken Raúl Ruidiaz. De bezoekers, met Kelvin Leerdam in de basis, kwamen vlak voor rust op 0-1 door Ruidiaz, die voorbereidend werk van Harry Shipp afrondde.

Een rake kopbal van Zlatan op slag van rust betekende de 1-1 en in de tweede helft schoot de Zweed zijn team vanaf elf meter aan de leiding. Hij wilde de bal koppen in het zestienmetergebied en werd onderuitgehaald door Kim Kee-hee. Dankzij zijn rake penalty staat Zlatan dit seizoen op twintig competitietreffers: 2-1.

Acht minuten voor tijd vond een kolderiek moment plaats dat meteen viraal ging. David Bingham kwam zijn doel uit om een aanval van de bezoekers onschadelijk te maken en kopte het leer op ruim twintig meter van het doel al vallend tegen het hoofd van zijn teamgenoot Skjelvik. De verdediger probeerde nog te voorkomen dat de bal het doel in zou rollen, maar zijn sprint was tevergeefs.