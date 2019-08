Bas Dost verlaat Sporting Portugal voor terugkeer in Bundesliga

Bas Dost staat voor een terugkeer naar de Bundesliga, waar hij eerder voor VfL Wolfsburg speelde. Eintracht Frankfurt meldt zaterdagavond via de officiële kanalen namelijk dat men in verregaande onderhandeling is met Sporting Portugal over een transfer van de Nederlandse spits naar Duitsland. Alleen de details scheiden Dost nog van een transfer naar Frankfurt.

De transfer van Dost is al in kannen en kruiken. Eintracht Frankfurt meldt weliswaar dat de details nog moeten worden gladgestreken, maar op de clubsite van Sporting Portugal valt te lezen dat de twee clubs al een principe-akkoord hebben bereikt over een transfer van de dertigjarige spits naar Duitsland. Dost moet bij Eintracht Frankfurt de opvolger van de deze zomer naar West Ham United vertrokken Sébastien Haller worden.

Sporting Portugal speelt zondagavond in de Portugese competitie tegen Sporting Braga, maar Dost zal dan al niet meer van de partij zijn, bevestigt Eintracht Frankfurt. De Duitsers melden dat de transfer dit weekend niet meer rond zal komen, maar zijn desalniettemin hoopvol Dost spoedig te mogen verwelkomen in de Commerzbank-Arena.

Dost heeft er drie seizoenen opzitten bij Sporting Portugal. Hij werd in de zomer van 2016 voor ongeveer tien miljoen euro weggeplukt bij Wolfsburg en ontpopte zich in de Portugese competitie tot een goalgetter pur sang. In totaal maakte hij de afgelopen drie voetbaljaargangen 76 competitiedoelpunten voor Sporting Portugal. In Nederland speelde Dost voor FC Emmen, Heracles Almelo en sc Heerenveen.