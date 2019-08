Phillip Cocu zakt verder weg in Championship na nieuw puntverlies

Phillip Cocu heeft voor de tweede week op rij punten laten liggen met Derby County in de Championship. Het elftal van de Nederlandse trainer kwam zaterdagmiddag op bezoek bij Stoke City niet verder dan een gelijkspel: 2-2. Martyn Waghorn bracht Derby County al na twee minuten voetballen op voorsprong, maar doelpunten van Liam Lindsay en Scott Hogan zorgden ervoor dat Stoke na een uur met 2-1 leidde.

Derby County toonde daarna echter karakter en stelde via een benutte strafschop van Waghorn alsnog een punt veilig. Het betekende voor de ploeg van Cocu de tweede remise op rij, nadat men vorige week al doelpuntloos gelijkspeelde tegen Swansea City. Het Championship-avontuur voor Cocu was op 5 augustus uitstekend begonnen met een 1-2 overwinning op Huddersfield Town; inmiddels is men terug te vinden op een achtste plaats.