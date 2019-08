Bayern maakt miljoenen over naar competitiegenoot voor zesde aanwinst

Bayern München heeft in korte tijd tweemaal toegeslagen op de transfermarkt. Na Philippe Coutinho heeft namelijk ook Mickaël Cuisance zich aangesloten bij de Duitse recordkampioen, zo meldt men. Cuisance is een twintigjarige middenvelder uit Frankrijk die voor een bedrag van naar verluidt tien miljoen euro overkomt van Borussia Mönchengladbach.

Met Cuisance haalt Bayern de nodige creativiteit in huis, zo verzekert sportief directeur Hasan Salihamidzic via de officiële kanalen. "Zijn kracht ligt vooral aan de bal. Hij heeft een geweldige techniek, een sterk linkerbeen en een topmentaliteit", zo beschrijft Salihamidzic de zesde zomeraanwinst van Bayern. Eerder strikte men Lucas Hernández, Benjamin Pavard, Ivan Perisic, Jann-Fiete Arp en Philippe Coutinho al.

Cuisance is jeugdinternational van Frankrijk en begon zijn carrière in eigen land bij Nancy. Hij werd echter al in 2017 door Gladbach naar Duitsland gehaald en speelde in twee seizoenen tijd uiteindelijk 35 Bundesliga-wedstrijden voor die club. Cuisance wordt na Hernández, Pavard, Kingsley Coman en Corentin Tolisso de vijfde Fransman in de selectie van Bayern.