Joël Veltman moest even slikken: ‘De naam noem ik niet, dat is niet netjes’

Joël Veltman had enkele weken geleden zijn zinnen op een transfer gezet, maar Ajax nam geen genoegen met een riant bod uit Engeland voor een nog maar éénjarig contract. Veltmans zaakwaarnemer Rob Jansen onderhandelt op dit moment met de Amsterdamse club over een nieuwe verbintenis tot de zomer van 2021, met de toezegging van Ajax dat de verdediger volgend jaar zomer alsnog mag vertrekken uit de Johan Cruijff ArenA.

Het was voor Veltman even slikken toen hij hoorde dat Ajax geen medewerking wilde verlenen aan een transfer. “Terugkijken heeft geen zin, ik ga volle kracht vooruit”, stelt de verdediger dinsdag in De Telegraaf. “Ik heb er nooit een geheim van gemaakt graag eens verder te kijken. Dat was twee jaar geleden voor mijn blessure al zo en afgelopen zomer hetzelfde. Mijn droom van een buitenlands avontuur blijft.”

Veltman wil niet praten over de Engelsen die interesse toonden, omdat het volgens hem geen zin heeft. Het ging naar verluidt om West Ham United. “Nee, ook de naam noem ik niet, want dat is niet netjes naar die club toe. De trainer heeft mij voor de vakantie laten weten dat hij mij graag wil houden. Toen er later concrete interesse ontstond, hebben de Ajax-directie en de trainer nogmaals laten weten dat ze mij niet willen laten gaan.”

“De trainer vindt me een te belangrijke schakel en dat vertrouwen voelt wel goed. En het is natuurlijk helemaal geen straf om te blijven”, benadrukt Veltman. “Het succes van afgelopen jaar smaakt naar meer. Ik denk dat dit ook de reden is waarom Hakim Ziyech, Nicolas Tagliafico, André Onana en David Neres er nog een jaar aan hebben vastgeplakt.”