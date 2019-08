NS verwijdert kunstwerk Matthijs de Ligt van Kamp Seedorf

De afbeelding van Matthijs de Ligt, gemaakt door straatkunst-collectief Kamp Seedorf, op Station Muiderpoort in Amsterdam Oost is in opdracht van de NS verwijderd. Het stationsgebouw is een rijksmonument en dus kon de NS niet anders. “We hebben een zorgplicht voor het gebouw en daarom is het weggehaald”, reageert een woordvoerder tegenover AT5.

Sinds 30 april was de afbeelding van ongeveer vijf meter hoog te zien op het gebouw. Het kunstwerk werd vlak voor de eerste halve finale in de Champions League tegen Tottenham Hotspur geplaatst. 'Vanwege de euforie van dat moment en uit waardering voor het spel van Ajax' heeft de NS het kunstwerk meer dan drie maanden laten staan.

De NS laat aan de regionale omroep weten het zelf ook zonde te vinden dat het kunstwerk verwijderd moet worden. De woordvoerder vraagt aan Kamp Seedorf om de volgende keer eerst contact op te nemen alvorens een afbeelding wordt gemaakt. “Dan kunnen we vantevoren kijken of het een plek is waar zo'n kunstwerk zou kunnen en als dat niet zo is kunnen we misschien meedenken voor een andere mooie plek.”