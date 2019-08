Van Hanegem hekelt Feyenoorder: ‘Je mist dan iets op het mentale vlak’

Feyenoord boekte afgelopen donderdag in de Europa League weliswaar een 4-0 zege op Dinamo Tblisi, maar in Eredivisie-verband is het team van Jaap Stam stroef begonnen. Na de remise in extremis tegen Sparta Rotterdam (2-2) volgde zondagmiddag een 1-1 gelijkspel tegen sc Heerenveen. Willem van Hanegem zet vooral vraagtekens bij het tactische plan.

“Op de verdedigers werd druk gezet, waardoor ze de lange bal moesten spelen. Dat is een probleem, want Feyenoord heeft voorin geen koppers lopen”, vertelt Van Hanegem maandag in zijn column in het Algemeen Dagblad. “Wat je dan moet doen is uit de kopduels blijven en de ballen die hun verdedigers wegkoppen, zelf proberen met de aansluitende middenvelders op te vangen.”

“Maar nee, de spelers van Feyenoord gingen steeds wel diep op het veld het duel aan, verloren dat natuurlijk, waardoor ze het eerste half uur nauwelijks de bal hadden.” Van Hanegem zag Renato Tapia ‘weer rare dingen doen’. “Ik zie hem een prachtige bal geven langs de lijn, maar ook drie of vier keer een bal over zes meter verkeerd passen”, verzucht de oud-speler en -trainer van de Rotterdamse club.

Van Hanegem vond Steven Berghuis ‘weer de beste van allemaal’. “Hij werkte zich ook nog eens drie slagen in de rondte. Je zag dat hij zich ergerde aan Sam Larsson op links. Die deed zó weinig. Ja, hij werd de hele wedstrijd uitgefloten, maar laat dan wat zien en werk hard! Deed-ie niet. En dan mis je dus gewoon iets op het mentale vlak.”

Volgens Kees Kist, rapporteur van De Telegraaf voor het Voetballer van het Jaar-klassement, moet Larsson een voorbeeld nemen aan Berghuis. "Hij loopt er ook ongeïnteresseerd bij, alsof hij er geen zin in heeft", stelt de oud-aanvaller. "Ik heb hem nooit meer zo zien schitteren als in zijn tijd bij SC Heerenveen. Dat is echt heel zonde. Waar is zijn snelheid aan de bal gebleven en waarom toont hij nooit blijdschap? Larsson moet veel meer gaan betekenen voor deze club.”