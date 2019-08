Jetro Willems door de mangel gehaald na debuut: ‘Hij ziet er niet goed uit’

Jetro Willems maakte zondagmiddag in de competitiewedstrijd tegen Arsenal zijn officiële debuut voor Newcastle United (0-1 nederlaag). De Nederlandse linksback werd in de 54ste minuut als invaller gebracht en zag Pierre-Emerick Aubameyang vier minuten later voor het enige doelpunt van de wedstrijd tekenen. Willems heeft in zijn eerste Premier League-minuten weinig indruk gemaakt op Danny Blind.

"Bij de goal ziet hij er niet goed uit. Daarna is hij ook te weinig in het spel betrokken geraakt", zo oordeelt de oud-verdediger na afloop. Blind analyseert de wedstrijd tussen Newcastle United en Arsenal voor Ziggo Sport en legt uit wat er bij het doelpunt van Aubameyang misging bij de thuisploeg. Centrale verdediger Paul Dummett verstuurde een pass richting Willems, die zich vervolgens op de helft van Arsenal liet aftroeven Ainsley Maitland-Niles.

De rechtsback van Arsenal kon direct een counter lanceren en leverde uiteindelijk een puntgave assist op Aubameyang af. "Die inspeelpass op Willems is natuurlijk dramatisch, maar hij moet al inschatten waar die tegenstander zit en waar hij zelf staat op het veld", legt Blind uit. "Hij moet vervolgens naar de bal toe. Willems wordt dan wellicht omver gelopen, of hij kan zelf een overtreding maken."

Blind benadrukt wel dat Willems niet de enige speler van Newcastle United is die blaam treft. De inspeelpass werd immers verstuurd door Dummett, terwijl diens verdedigingscompagnon Jamaal Lascelles zich volgens Blind te simpel uit het centrum had laten lokken. "Daardoor kon de assist relatief eenvoudig gegeven worden", zegt de oud-stopper, die ondanks de zege overigens amper onder de indruk was van Arsenal. "Het is te weinig voor Arsenal. Het is genoeg voor drie punten, maar hiermee word je zeker geen kampioen en eindig je waarschijnlijk ook niet bij de eerste vier. Maar het is wel lekker om de eerst wedstrijd met 0-1 te winnen."