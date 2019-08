Van Gangelen en Sierhuis hebben bedenkingen over Adolfo Gaich bij Feyenoord

In de zoektocht naar een nieuwe spits is Feyenoord uitgekomen bij Adolfo Gaich, zo berichten de Argentijnse en Nederlandse tak van FOX Sports. De Rotterdammers zouden van plan zijn om zich binnenkort officieel te melden voor de twintigjarige aanvaller van San Lorenzo. Dat Feyenoord actief is op de Argentijnse markt, werd de afgelopen weken al duidelijk.

Henk Timmer en Henk van Ginkel, de zaakwaarnemers van de nieuwe trainer Jaap Stam, hebben veel contacten in Argentinië. Donderdag schreef De Telegraaf al dat president-commissaris Toon van Bodegom in Argentinië was om te kijken naar aanvaller Álvaro Barreal van Vélez Sarsfield en verdediger Marcos Senesi van San Lorenzo. Naar het schijnt is Senesi echter dus niet de enige speler van San Lorenzo die er goed op staat in De Kuip.

Gaich geldt als groot talent bij de nummer 23 van het afgelopen seizoen in Argentinië. De 1.90 meter lange spits kwam voor zijn club in totaal tot vijftien competitieduels en twee doelpunten. Leandro Alves, jounalist van het Argentijnse FOX Sports, verwacht binnenkort een 'oferta muy importante': een gewichtig bod uit Rotterdam. Jan-Joost van Gangelen, presentator van FOX Sports, zegt dat Gaich 'naar verluidt tien miljoen euro moet kosten'. "Dat lijkt me wat veel", voegt hij er evenwel aan toe.

Feyenoord zoekt vanwege de blessure van Nicolai Jörgensen naar een nieuwe spits. Dylan Vente lijkt er nog niet klaar voor om als aanvalsleider te fungeren en verder heeft Stam alleen de zeventienjarige Naoufal Bannis achter de hand. De oefenmeester koos er donderdag tegen Dinamo Tbilisi dan ook voor om Steven Berghuis op die positie te zetten. De komst van Ricky van Wolfswinkel van FC Basel lijkt van de baan vanwege blessureleed.

Kaj Sierhuis was zondagochtend in de studio van FOX Sports en had zijn bedenkingen. "Ik vind dat Dylan Vente gewoon nog een kans moet krijgen", zei de spits van FC Groningen. "Ik vind niet dat een jeugdinternational van Argentinië Onder-20 tien miljoen euro waard is. Dylan Vente is ook jeugdinternational van Oranje en ik denk niet dat hij veel minder is. Misschien heeft hij het niet heel goed gedaan in de eerste twee wedstrijden, maar die jongen heeft wel potentie."