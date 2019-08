Van Bommel waarschuwt voor ADO: ‘Laten zich niet zomaar verslaan’

PSV is direct na de wedstrijd tegen FK Haugesund van donderdag in de derde voorronde van de Europa League teruggekeerd richting Nederland. De Eindhovenaren spelen zondag alweer tegen ADO Den Haag en trainer Mark van Bommel voelde er derhalve weinig voor om pas vrijdag uit Noorwegen te vertrekken.

“Dat had als voordeel dat iedereen in zijn eigen bed kon slapen en dat we vandaag konden herstellen in plaats van reizen”, verklaart Van Bommel via de officiële kanalen van PSV de keuze om donderdagavond al terug te keren richting Eindhoven. PSV won met 0-1 van Haugesund, dat donderdag op bezoek komt in het Philips Stadion voor de returnwedstrijd.

ADO verloor in het openingsweekeinde van de Eredivisie met 2-4 van FC Utrecht. “Wij hebben zelf gelijkgespeeld (1-1 tegen FC Twente, red.), dus het belang is voor ons beiden duidelijk: winnen”, aldus Van Bommel, die de sterke punten van ADO reeds heeft geanalyseerd. “ADO is een fysiek sterke ploeg, maar heeft ook enkele behendige spelers. We gaan voor de winst, maar moeten beseffen dat we een volwassen tegenstander treffen, die zich niet zomaar laat verslaan. ”

PSV heeft geen nieuwe blessuregevallen overgehouden aan de uitwedstrijd tegen Haugesund. Van Bommel kan tegen ADO echter niet beschikken over Sam Lammers, die wegens een knieoperatie enkele maanden uit de roulatie is. Kersverse aanwinst Chris Gloster sluit in eerste instantie aan bij het beloftenelftal van PSV.