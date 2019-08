‘Manchester United stelt huurdeal voor en wil helft van megasalaris doorbetalen’

Manchester United heeft Alexis Sánchez bij AS Roma te huur aangeboden, zo melden diverse Italiaanse media. De Engelse grootmacht wil zo graag van de dertigjarige Chileen af, dat United heeft aangeboden om de helft van het salaris van de aanvaller door te betalen gedurende de huurperiode.

Sánchez kwam in januari 2018 over van Arsenal en ondertekende een megacontract op Old Trafford. De vleugelspits strijkt naar verluidt een basisbedrag van 375 duizend euro per week op, een bedrag dat door bonussen en portretrechten oploopt naar maar liefst 540 duizend euro per week. Daarmee komt zijn jaarsalaris op een slordige 26 miljoen euro per jaar te liggen.

Roma heeft laten weten geïnteresseerd te zijn in de diensten van Sánchez, maar het torenhoge salaris van de 130-voudig international vormt een struikelblok voor de Italianen. Mogelijk biedt het aanbod van Manchester United om de helft van Sanchéz' salaris door te betalen uitkomst. De Zuid-Amerikaan kwam met hoge verwachten naar Manchester, maar kon de verwachtingen niet waarmaken en belandde al snel op de bank.

In totaal produceerde Sánchez, die voor 34 miljoen euro overkwam van Arsenal, in anderhalf jaar tijd 2 doelpunten en 4 assists in 27 competitiewedstrijden bij United. Voor Arsenal was hij met 60 treffers in 122 competitieduels beduidend succesvoller. Eerder speelde de aanvaller drie seizoenen bij zowel Barcelona als Udinese, terwijl hij in Zuid-Amerika uitkwam voor River Plate en Colo-Colo.