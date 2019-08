PSV heeft voor enkele tonnen Amerikaans jeugdinternational binnen

PSV heeft zich versterkt met Chris Gloster, zo maakt men via de officiële kanalen bekend. De negentienjarige vleugelverdediger zet in Eindhoven zijn handtekening onder een driejarige verbintenis. PSV maakt naar verluidt een bedrag van 250.000 euro over naar Hannover 96, al kan dat bedrag door bonussen nog verder oplopen.

De transfer van Gloster naar PSV hing al een tijdje in de lucht. De Amerikaans jeugdinternational ontbrak eerder op de training van Hannover 96, volgens de officiële lezing omdat hij ziek was. Trainer Mirko Slomka zette Gloster eerder deze zomer terug naar het tweede elftal, wat er mede aan heeft bijgedragen dat hij dolgraag de overstap naar Eindhoven wilde maken. Zijn zaakwaarnemer liet eerder al in Duitse media weten dat een transfer naar PSV aanstaande was en de Eindhovenaren hebben zijn komst nu bevestigd.

Gloster bevond zich al langere tijd op de radar bij PSV. De Eindhovenaren zagen eerst twee aanbiedingen door Hannover 96 geweigerd worden, alvorens een bedrag van 250.000 euro genoeg bleek om de vleugelverdediger over te nemen. Die Roten, die afgelopen seizoen degradeerden uit de Bundesliga, haalden Gloster een jaar geleden weg uit de jeugdopleiding van New York Red Bulls. De jeugdinternational van de Verenigde Staten speelde in de voorbije jaargang geen enkele wedstrijd in de hoofdmacht van Hannover 96.

De vleugelverdediger speelde afgelopen seizoen wel zestien wedstrijden namens het beloftenteam van Hannover 96 in de Regionalliga Nord, het vierde niveau van het Duitse voetbal. Het is de bedoeling dat Gloster bij Jong PSV zal rijpen, alvorens hij klaar is om voor de langere termijn de opvolger van de naar Manchester City teruggekeerde Angeliño te worden. PSV haalde eerder deze zomer met Olivier Boscagli en Toni Lato al twee spelers binnen die als linksback uit de voeten kunnen, terwijl trainer Mark van Bommel in de eerste wedstrijden ook Michal Sadílek op die positie posteerde.

“Het voetbal in Amerika zit al een poosje in de lift en daarom volgen wij bijvoorbeeld hun nationale jeugdteams inmiddels vrij intensief“, stelt technisch directeur John de Jong, die Gloster typeert als een linksback met aanvallende intenties. “Hij is verdedigend agressief op een goede manier en heeft een drive naar voren.” Gloster is verguld met de overstap naar PSV. “Het is een droom die uitkomt dat ik mag tekenen bij zo'n grote club. Ik ben klaar voor het nieuwe seizoen.“