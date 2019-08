‘Als Ajax met een dik salaris gaat zwaaien? Vind hem maar: een nummer tien’

Volgens Het Nieuwsblad ziet Ajax in Hans Vanaken de opvolger van Donny van de Beek. De 22-jarige middenvelder lijkt te gaan verkassen naar Real Madrid, waardoor de Amsterdammers zich zouden willen versterken met Vanaken van Club Brugge. Gert Verheyen, analist van de Belgische krant, is niet verrast dat Ajax interesse heeft in de tweevoudig Belgisch international.

"Dat Hans Vanaken nu in beeld is bij Ajax, hoeft niemand te verbazen", stelt de oud-middenvelder annex buitenspeler van Club Brugge en Anderlecht. “Als ik hoor dat geen enkele buitenlandse club Vanaken zou willen, dan moet ik daar toch eens om lachen. Dat Vanaken vandaag nog bij Club Brugge speelt, heeft niets met zijn kwaliteiten te maken. Hij kan overal mee.”

Ajax aast op ‘een heer die onberispelijk in pak over het trottoir wandelt’

Lees artikel

"Het argument dat hij 'maar' in de Belgische competitie speelt, gaat ook niet meer op nu er spelers van 25 miljoen euro worden verkocht. Alleen is Vanaken niet het type dat aan zijn zaakwaarnemer aangeeft dat hij absoluut wil vertrekken”, aldus Verheyen, die stelt dat, als Vanaken droomde van het buitenland, hij nu al lang vertrokken was.

"Tot nu toe is Club Brugge versterkt ten opzichte van vorig seizoen. Maar als Ajax met een dik salaris gaat zwaaien, wat gebeurt er dan? Vind hem maar: een nummer tien, mét statistieken”, aldus Verheyen, die concludeert dat de Belgische topclub er flink op achteruit gaat met een uitgaande transfer van de 26-jarige middenvelder, die nog tot medio 2023 vastligt bij Club Brugge.