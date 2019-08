Harde woorden bij Ajax: ‘In één keer geef je het helemaal weg, gatenkaas’

Ajax kwam dinsdagavond in het eerste duel met PAOK Saloniki in de derde voorronde van de Champions League niet verder dan een gelijkspel (2-2). Een zeer zwakke fase aan het einde van de eerste helft kwam de Amsterdammers uiteindelijk duur te staan in Griekenland, erkent ook Donny van de Beek na afloop.

Ajax kwam al vroeg op voorsprong tegen PAOK en had vervolgens enige tijd weinig te duchten van de thuisploeg. De ploeg van trainer Erik ten Hag stortte na ruim een halfuur echter volledig in, hetgeen leidde tot een 2-1 achterstand bij rust. Klaas-Jan Huntelaar bezorgde Ajax na de onderbreking nog wel een gelijkspel, maar Van de Beek is kritisch.

"Het eerste kwartier begin je gewoon goed, is er niks aan de hand en kom je met 1-0 voor. Maar in één keer geef je het helemaal weg, was het ineens een gatenkaas", baalt de middenvelder in gesprek met AT5. "Ik denk dat we verkeerd staan, ook met druk zetten. Er komt één pass door het midden en het hele veld ligt open. Dat kan niet natuurlijk."

In de tweede helft leek Ajax orde op zaken te stellen. "Het was misschien ietsje beter, maar ook niet groots", vervolgt een kritische Van de Beek, die stelt dat Ajax ook na rust 'niet echt tot grote kansen kwam'. "Alleen Klaas die nog voor de keeper komt. Uiteindelijk moet je de wedstrijd eigenlijk nog wel winnen." Volgens Van de Beek moet Ajax volgende week tijdens de return 'rustiger aan de bal zijn' en bij het druk zetten 'beter staan'. "Het kan niet zo zijn dat het opeens helemaal open ligt", besluit hij.