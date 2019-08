Danny Makkelie zet vraagtekens: ‘FOX gebruikt verkeerde lijn bij goal Tadic’

Dusan Tadic voorkwam zaterdag een nederlaag van Ajax in de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen in de Eredivisie. De aanvaller nam een kwartier voor tijd in het uitduel met Vitesse de belangrijke 2-2 voor zijn rekening. Het doelpunt was niet gevrijwaard van controverse, daar de Serviër zich mogelijk in een onrechtmatige positie bevond.

FOX Sports zond beelden uit waarop leek dat Tadic buitenspel stond, maar Bas Nijhuis en de VAR zagen geen reden om de treffer af te keuren. Danny Makkelie, die bij het duel in GelreDome dienstdeed als VAR, betreurt via zijn Instagram-account dat de getoonde beelden voor speculatie zorgen.

“FOX gebruikt de verkeerde lijn bij de 2-2 van Tadic”, verzekert Makkelie. “Bij FOX is de bal al gespeeld (ruimte tussen de bal en de voet) en is de lijn niet gelijkgetrokken aan de verdediger. Bij de VAR-foto is duidelijk te zien dat op het werkelijke moment van spelen Tadic geen buitenspel staat. Zo wordt je als televisiekijker toch aardig misleidt.”

Marco van Basten en Arnold Bruggink kwamen er in de studio niet uit of de beslissing van Nijhuis de juiste was, al was de voormalig bondscoach blij dat het doelpunt goedgekeurd werd. Volgens Van Basten is het een goede zaak dat Tadic, die vrijwel op gelijke hoogte stond met de laatste verdediger van Vitesse, het voordeel van de twijfel kreeg. "We doen er zoveel mogelijk aan om de VAR goed te laten functioneren. Laat het doelpunt bij twijfel maar gelden, voordat we alles afkeuren. Je moet het spel een beetje promoten met goals", vertelde de oud-spits.

"Het is een ander verhaal als het duidelijk buitenspel is, maar dit is zo miniem. Het ligt eraan wanneer de bal precies van zijn voet afgaat. In dit geval gaat het om tiende van een seconden", vervolgde Van Basten. "De bal gaat eerst tegen zijn voet, dan deukt zijn voet en dan gaat hij van zijn voet, dat is het moment dat je buitenspel moet zien. Dat is zo miniem. Ze waren vrij resoluut, dat is alleen maar positief."