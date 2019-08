Bruggink voorspelt ‘aderlating’ voor Ajax: ‘Ze hebben wel een groot voordeel’

Ajax opent de Eredivisie zaterdagavond met een uitwedstrijd tegen Vitesse. Lasse Schöne en Donny van de Beek zijn in Arnhem nog van de partij bij de Amsterdammers, maar het tweetal zou spoedig een transfer kunnen maken. Arnold Bruggink voorspelt een aderlating voor Ajax als Van de Beek vertrekt, maar ziet de formatie van trainer Erik ten Hag nog altijd als topfavoriet voor de landstitel.

“Ajax is nog steeds topfavoriet, dat is niet zo gek toch? Ik denk dat het een aderlating is. Een scorende middenvelder, die altijd in het teambelang speelt en denkt, gaat Ajax enorm missen, denk ik. Ajax heeft wel een groot voordeel en dat is dat ze kant en klare spelers kunnen halen, iets dat bij PSV anders is. Zij kunnen gewoon geld uitgeven en spelers inpassen, dat kunnen internationals zijn. Jongens die klaar zijn”, zegt Bruggink bij FOX Sports.

Hij wijst Edson Álvarez aan als voorbeeld. De Mexicaans international werd door Ajax aangetrokken na het vertrek van Matthijs de Ligt. Van de Beek wordt de laatste dagen hevig gelinkt aan Real Madrid en er zou zelfs al sprake zijn van een persoonlijk akkoord. Ook Schöne staat voor een vertrek bij Ajax, daar alle betrokken partijen een overeenstemming zouden hebben bereikt over een transfer naar het Italiaanse Genoa.

Ook Marco van Basten beschouwt Ajax als de grote favoriet voor dit Eredivisie-seizoen. “Ik denk dat Ajax met afstand de meeste kans maakt om kampioen te worden. Dat heeft te maken met het budget, de voorsprong op de andere clubs is heel groot”, stelt de oud-aanvaller, tegenwoordig werkzaam als analist. “De verwachtingen zijn hoog en het is moeilijk dat te evenaren. Alles was nieuw en dan wordt het zeer gewaardeerd. De wedstrijd tegen Vitesse is heel belangrijk, want die zullen ze niet zomaar even winnen.”