Swart: ‘Dat heb ik in dat gesprek ook tegen Schuurs gezegd’

Ajax heeft deze zomer afscheid genomen van aanvoerder Matthijs de Ligt en het is de vraag wie hem opvolgt in het hart van de defensie. Directeur spelerszaken Marc Overmars haalde voor vijftien miljoen euro Edson Álvarez naar Amsterdam, maar voorlopig is het Perr Schuurs die de beste indruk maakte als rechtercentrumverdediger. De negentienjarige mandekker heeft zich het afgelopen seizoen ontwikkeld bij Jong Ajax en kreeg in de voorbereiding op het nieuwe seizoen het vertrouwen van trainer Erik ten Hag.

Sjaak Swart sprak vorig seizoen met de verdediger, die overkwam van Fortuna Sittard. De clubicoon is blij dat zijn gesprek met de Limburger goed is ontvangen bij de speler. Belangrijker vindt Swart echter wat de verdediger op het veld laat zien. “Want dat heb ik in dat gesprek ook tegen hem gezegd'', aldus Swart in het Algemeen Dagblad. “Hij moest zich meer laten gelden, meer zelfvertrouwen hebben, meer van zich afbijten. Ik kende Perr al langere tijd, via mijn Limburgse vriend Willy Dullens. Ik zie alle duels van Jong Ajax en volgde hem dan ook met extra aandacht. Maar ik vond hem afgelopen seizoen veel te behoudend spelen. Hij werd daardoor te vaak afgetroefd. Dat vond ik niet goed. En dat heb ik hem ook verteld. Het was allemaal te lief.”

Álvarez trainde nog niet mee bij Ajax, daar hij voor even terugkeerde naar Mexico om het papierwerk in orde te maken. Net als tegen PSV in de Johan Cruijff Schaal is de verwachting dat Schuurs zaterdag aan de aftrap verschijnt tegen Vitesse. “Ik zie Perr sprongen maken en hij is een type dat ervoor gaat'', vervolgt Swart. “Hij is groot en sterk, heeft alles mee. En ik heb het met hem destijds ook over de verbeterpunten gehad, zoals zijn timing met koppen en manier van verdedigen. Daar werkt hij hard aan.”

Voorlopig lijkt Schuurs de voorkeur te krijgen boven Álvarez en Lisandro Magallán. "Als je goed speelt, dan moeten die anderen lekker wachten. Zo is het altijd geweest en dat zal nu niet anders zijn. Perr moet het zelf gewoon elke wedstrijd afdwingen”, besluit Swart. De wedstrijd tussen Vitesse en Ajax begint zaterdagavond om 18.30 uur.