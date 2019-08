Dani Alves keert terug naar Brazilië en tekent tot eind 2022

Daniel Alves verlaat Europa en gaat aan de slag bij São Paulo. De Braziliaanse topclub heeft de komst van de rechtervleugelverdediger in de nacht van donderdag op vrijdag aangekondigd. De ex-speler van onder meer Barcelona, Juventus en Paris Saint-Germain zet zijn handtekening tot eind 2022. “Het is onwerkelijk, maar hij is hier: welkom Daniel Alves!”, meldt de clubwebsite.

De 36-jarige Braziliaans international zat zonder club na zijn vertrek bij PSG. Volgens diverse media zou Manchester City in de race zijn geweest, terwijl hij zelf had gehoopt op een terugkeer bij Barcelona. Zover komt het niet, daar hij terugkeert naar zijn geboorteland. “Daniel Alves heeft alles waar São Paulo voor staat. Hij is een van de beste spelers ter wereld en staat bekend om zijn professionalisme, zijn toewijding en honger naar prijzen”, zegt voorzitter Carlos Augusto de Barros e Silva op de clubwebsite.

“Hij is gepassioneerd over ons land”, vervolgt de bestuurder, die zich gelukkig prijst met de komst van de 114-voudig international. “São Paulo wint met zijn komst op alle fronten. Ooit heb ik Dani Alves gezegd dat hij bij São Paulo zou komen voetballen, de club van zijn hart.” De multifunctionele rechtsback keert zodoende na zeventien jaar terug naar Brazilië. Bij zijn nieuwe club gaat hij spelen met rugnummer tien.

Alves brak op jonge leeftijd door bij EC Bahia en werd in de zomer van 2002 aangetrokken door Sevilla. In Spanje ontwikkelde hij zich stormachtig, waarna in 2008 voor ruim 35 miljoen euro een transfer naar Barcelona volgde. In het Camp Nou groeide Alves volgens velen uit tot de beste rechtsback ter wereld. Met Barça won hij onder meer drie keer de Champions League, zes keer de Spaanse landstitel, vijf keer de Spaanse beker en drie keer het WK voor clubs.