Mourinho tipt Chelsea: ‘Een betere speler ga je ergens anders niet vinden’

José Mourinho denkt niet dat het transferverbod van Chelsea de club veel schade aan zal richten. Volgens de ex-manager van the Blues beschikt de club over voldoende kwaliteit in de selectie om in het nieuwe seizoen mee te doen om de prijzen. In januari werd Christian Pulisic al vastgelegd, Mateo Kovacic komt definitief over van Real Madrid en met Tammy Abraham en Kurt Zouma keren twee talentvolle spelers terug na verhuurperiodes, weet Mourinho.

De clubloze trainer zegt in gesprek met Sky Sports dat Chelsea het beste van de situatie moet maken. Dat er wellicht terug moet worden gegrepen naar spelers uit de jeugdopleiding, hoeft volgens hem geen probleem te zijn. Hij geeft Zouma als voorbeeld, die hij in 2014 liet debuteren. “Het gaat erom wat voor materiaal je in de jeugdopleiding hebt, dat is het hele punt. Ik denk dat iedere trainer ter wereld graag met jonge talenten werkt. Maar de vraag is: wat loopt er rond in de jeugd? Ik denk dat Chelsea wat dat betreft een heel speciale club is.”

“Ik geef je een voorbeeld. Chelsea heeft een nieuwe centrumverdediger nodig: Kurt Zouma! Je hoeft niet te kopen, geen geld uit te geven, want je hebt Zouma. Hij heeft al voor Chelsea, Stoke City en Everton gespeeld in de Premier League en is Frans international. Waar ga je een betere speler vandaan halen? Je hebt hem al in huis”, aldus Mourinho, die ook in aanvallend opzicht een groot talent rond ziet lopen bij Chelsea. “Tammy Abraham! Hij werd opgeleid bij de club en kent de club. Hij heeft gespeeld in de Championship bij Aston Villa en is er klaar voor.”

“Heb je dan een nieuwe spits nodig? Nee”, vervolgt Mourinho. “Chelsea werd vaak bekritiseerd voor het grote aantal spelers dat werden verhuurd. Het waren vaak meer dan dertig of veertig spelers. Maar nu hebben ze er profijt van”, aldus de coach, die verwacht dat de club het transferverbod goed kan opvangen. “Het enige probleem waar ze misschien mee te maken krijgen is het verlies van een fenomenale speler. Eden Hazard was heel speciaal voor Chelsea en hem zijn ze kwijt. Maar buiten dat voorzie ik geen problemen.”