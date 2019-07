Berghuis speelt hoofdrol bij gelijkspel van Feyenoord in oefenwedstrijd

Feyenoord is er dinsdagavond niet in geslaagd de oefenwedstrijd tegen Angers winnend af te sluiten. De Rotterdammers kwamen tot twee keer toe op voorsprong tegen de Franse laagvlieger, maar gaven die even zo vaak weer weg: 2-2. Steven Berghuis eiste een hoofdrol voor zich op, door zowel twee ballen in het doel van Angers te schieten als een eigen treffer te maken.

Feyenoord toonde vanaf het begin zijn aanvallende intenties. Dom balverlies leidde grote kansen in van Orkun Kokcü en Sam Larsson, maar hun inzetten werden knap gekeerd door doelman Ludovic Butelle. In de zeventiende minuut was het alsnog raak voor de Rotterdammers. Een steekbal van Sam Larsson kwam na een fraaie individuele actie bij Steven Berghuis, die laag binnen schoot.

Vlak voor rust kreeg Feyenoord op een knullige manier de gelijkmaker tegen. Een hoge terugspeelbal van Berghuis werd door keeper Kenneth Vermeer gevangen, waarna scheidsrechter Dennis Higler een indirecte vrije trap aan Angers gaf op vijf meter van het Rotterdamse doel. Het schot van Angelo Fulgini werd door Berghuis vervolgens ongelukkig tot doelpunt gepromoveerd.

Direct na de pauze speelde diezelfde Berghuis opnieuw een belangrijke rol. Kokcü vond de aan PSV gelinkte aanvaller, die de bal koelbloedig in de verre hoek plaatste. Een razendsnelle counter, afgerond door Fulgini, bracht Angers een half uur voor tijd weer op gelijke hoogte. Dylan Vente raakte daarna aan de andere kant nog de paal, terwijl Luciano Narsingh zijn officieuze debuut voor Feyenoord maakte.